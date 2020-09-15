Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fatih Terim yeni transferi kadroya almamıştı! Sebebi belli oldu

yeni transferi kadroya almamıştı! Sebebi belli oldu

Son dakika haberleri... 'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında , sahasında FK'yı 3-1 yendi. Mücadelede 2 gol atan Falcao'nun yanı sıra yeni transferler Omar, Emre Kılınç ve 'ın performansı dikkat çekti. Sarı-kırmızılıların sezon başında imza attırdığı ise kadroya alınmamıştı. 24 yaşındaki oyuncunun kadro dışı kalma sebebi ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 15.9.2020 17:00 Son Güncelleme: 15.9.2020 17:03 ABONE OL
Fatih Terim yeni transferi kadroya almamıştı! Sebebi belli oldu

'ın yeni transferlerinden , FK maçının kadrosunda yer almamıştı. Birçok transfere şans veren Terim'in 24 yaşındaki oyuncuyu neden değerlendirmediği merak edilmişti.

Fatih Terim yeni transferi kadroya almamıştı! Sebebi belli oldu

'un sözleşmesini tek taraflı olarak uzattığı , kontratını feshederek 'a olmuştu.

Fatih Terim yeni transferi kadroya almamıştı! Sebebi belli oldu

Milliyet'in haberine göre, , golcü oyuncu için 11 Ağustos'ta 'na geçici lisans başvurusu yaptı ancak futbolcunun resmi maçlarda forma giymemesi soru işaretleri yarattı.

Fatih Terim yeni transferi kadroya almamıştı! Sebebi belli oldu

Dava, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda (UÇK) görülmeye devam ederken , geçen hafta Oğulcan'a geçici izni verdi.

Fatih Terim yeni transferi kadroya almamıştı! Sebebi belli oldu

Ancak sarı-kırmızılı futbolcu, maçı kadrosunda yer almadığı gibi Avrupa Ligi listesine de dahil edilmedi.

Fatih Terim yeni transferi kadroya almamıştı! Sebebi belli oldu

Bu durumun, herhangi bir tazminat sıkıntısı yaşanmaması için Kulübü'nün avukatları tarafından talep edildiği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

MEB "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunu yanıtladı: Okullar ne zaman açılacak, kaçıncı sınıflar okula gidecek?
Son dakika haberi: Meteoroloji o şehirde yaşayanları toz fırtınasına karşı uyardı! Ankara Polatlı'daki kum fırtınası benzeri...
Masterchef'te üç hafta elenen yarışmacıları önceden ifşa etti! Masterchef'le ilgili bilgi veren o hesap akıllarda soru işaretine neden oldu
14 Eylül On Numara sonuçları için araştırmalar sürüyor! MPİ ile detaylı ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA...
Dün akşam MasterChef’te kaptanlık oyununu kim kazandı? 14 Eylül 2020 MasterChef mavi - kırmızı takım kaptanı kim oldu?
Son dakika haberi: Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı! Ses kaydı ortaya çıkmıştı şimdi de...
İkinci el otomobil fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken son dakika açıklaması! "3 ay içerisinde..."
SON DAKİKA HABERİ - Pınar Gültekin cinayetinde kan donduran detay! Halatla 6 defa boynundan bağlayıp, cenin pozisyonunda...
Üniversiteler açılacak mı, son durum ne? 2020 Üniversiteler ne zaman açılacak? Hangi üniversitelerde uzaktan eğitim var?
Hadise ile Kaan Yıldırım paylaşımlara doyamıyor! Yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı…
ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih Terim yeni transferi kadroya almamıştı! Sebebi belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA