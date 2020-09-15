Fatih Terim yeni transferi kadroya almamıştı! Sebebi belli oldu

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Oğulcan Çağlayan, Gaziantep FK maçının kadrosunda yer almamıştı. Birçok transfere şans veren Terim'in 24 yaşındaki oyuncuyu neden değerlendirmediği merak edilmişti.
Çaykur Rizespor'un sözleşmesini tek taraflı olarak uzattığı Oğulcan Çağlayan, kontratını feshederek Galatasaray'a transfer olmuştu.
Milliyet'in haberine göre, Galatasaray, golcü oyuncu için 11 Ağustos'ta Türkiye Futbol Federasyonu'na geçici lisans başvurusu yaptı ancak futbolcunun resmi maçlarda forma giymemesi soru işaretleri yarattı.
Ancak sarı-kırmızılı futbolcu, Gaziantep maçı kadrosunda yer almadığı gibi Avrupa Ligi listesine de dahil edilmedi.
Bu durumun, herhangi bir tazminat sıkıntısı yaşanmaması için Galatasaray Kulübü'nün avukatları tarafından talep edildiği öğrenildi.