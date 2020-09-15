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'nin genç yıldızı 'a Dordrecht kancası!

Son dakika transfer haberleri... Sarı lacivertli takımın 20 yaşındaki genç futbolcusu 'a ekibi Dordrecht talip oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.9.2020 21:41 Son Güncelleme: 15.9.2020 22:17 ABONE OL
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Okan Turp'a Dordrecht kancası!
Sarı lacivertli takımın 20 yaşındaki genç futbolcusu Okan Turp'a Hollanda ekibi Dordrecht talip oldu. TRT Spor'un haberine göre Hollanda ekibinin sarı lacivertli takıma teklif yaptığı öğrenildi.

Almanya'da doğan ve futbol hayatına Stutgart altyapısında başlayan Turp, 2019 yılından beri Fenerbahçe altyapısında forma giyiyor.

Sarı lacivertli takıma geldikten sonra Bandırmaspor'a giden ancak burada forma şansı bulamayan Okan Turp, Fenerbahçe altyapısında 23 maçta 2 gol kaydetti.

2000 doğumlu genç futbolcu, stoper bölgesinde görev yapıyor.

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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Okan Turp'a Dordrecht kancası!
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