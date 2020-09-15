Galatasaray'da flaş detay! Arda Turan...

ARDA TURAN: Ne yapacağı merak konusu olan ve uzun süredir sahalardan uzak olan Arda, girdiği 5 hava topu mücadelesinin 4'ünü, 6 yerden ikili mücadelenin de 5'ini kazandı. 3 dripling denemesinin 2'sinde başarı sağlayan Arda, 2 kez de rakibin ayağından top çaldı. Arda'nın karşılaşmadaki diri ve fit görüntüsü dikkat çekti.