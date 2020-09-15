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'da flaş detay! ...

'in ilk haftasında evinde FK ile karşılaşan 'da, oynanan futbol teknik heyeti memnun etti. Sarı-kırmızılılarda kondisyoner 'nin geri dönüşü etkisini hissettirdi. Bir başka parçalı formaya geri dönen isim 'ın ise maçtaki o detayı dikkat çekti. İşte Galatasaray'da isim isim bazı yıldızların performansları...

Giriş Tarihi: 15.9.2020 01:25 ABONE OL
Galatasaray haberleri: Galatasaray'da flaş detay! Arda Turan...

FK karşısında girdiği 107 ikili mücadelenin 63'ünden galip ayrılan , 29 hava topu mücadelesinin ise sadece 9'unu kaybetti. Oyuncular fizik olarak geçtiğimiz sezondan daha iyi bir görüntü çizerken, kondisyoner 'nin geri dönüşü Aslan'ın gücüne güç kattı.

Galatasaray haberleri: Galatasaray'da flaş detay! Arda Turan...

İşte ligin ilk haftasında Galatasaraylı futbolcuların fiziksel göstergeleri;

Galatasaray haberleri: Galatasaray'da flaş detay! Arda Turan...

ARDA TURAN: Ne yapacağı merak konusu olan ve uzun süredir sahalardan uzak olan Arda, girdiği 5 hava topu mücadelesinin 4'ünü, 6 yerden ikili mücadelenin de 5'ini kazandı. 3 dripling denemesinin 2'sinde başarı sağlayan Arda, 2 kez de rakibin ayağından top çaldı. Arda'nın karşılaşmadaki diri ve fit görüntüsü dikkat çekti.

Galatasaray haberleri: Galatasaray'da flaş detay! Arda Turan...

EMRE KILINÇ: 'ın yeni transferi ilk maçında uzun yıllardır takımdaymış gibi bir uyum gösterdi. 10 ikili mücadeleye girip 7'sini kazanan Emre, 2 dripling denemesinde de başarı sağladı. Emre 3 kez de rakipten top çaldı.

Galatasaray haberleri: Galatasaray'da flaş detay! Arda Turan...

SOFIANE FEGHOULI: Girdiği dört ikili mücadelenin üçünü kazandı. Bir dripling denemesinde de başarı sağlayan oyuncu takımı ayakta tutan isimlerden oldu.

Galatasaray haberleri: Galatasaray'da flaş detay! Arda Turan...

TAYLAN ANTALYALI: FK karşısında ön libero olarak görev yapan Taylan maç boyunca 15 ikili mücadeleye girdi ve 10'unu kazandı. Oyuncu 6 kez de rakipten top çalarken, iki kez kritik pozisyonlarda geriye koşarak rakibi durdurdu.

Galatasaray haberleri: Galatasaray'da flaş detay! Arda Turan...

MARCELO SARACCHI: Sarı-kırmızılı ekibin sol beki rakipleri karşısında 7 hava topu mücadelesine girdi ve 6'sını kazanmayı başardı.

Galatasaray haberleri: Galatasaray'da flaş detay! Arda Turan...

MARCAO: Savunmanın önemli isimlerinden olan Marcao, 7 ikili mücadeleye girip, 5'ini kazandı. Rakiplerinin ayağındansa üç kez top çaldı.

Galatasaray haberleri: Galatasaray'da flaş detay! Arda Turan...

CHRISTIAN LUYINDAMA: Oyunda kaldığı süre içerisinde 3 hava topu mücadelesini de kazandı.

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Galatasaray'da flaş detay! Arda Turan...
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