Kalinic çözecek!

Beşiktaş yönetimi, santrfor transferi için yoğun mesai harcarken Nikola Kalinic'ten gelen haberler yüzleri güldürdü. 32 yaşındaki Hırvat oyuncu ile daha önce anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, Atletico Madrid engelini aşamayınca devreye Kalinic girmişti. "Atletico ile ben görüşüp bonservisimi vermelerini isteyeceğim. Benden haber bekleyin" diyerek Beşiktaş'a mesaj gönderen yıldız futbolcu, İspanyol ekibini ikna etmek üzere.



MAAŞ VE BONUSLARLA 2.5 MİLYON EURO

milyon Euro'dan bonservis kapısı açan daha sonra 2.5 milyon Euro'ya inen Atletico Madrid'e bu rakamı karşılayacak bir teklif gelmediği ve masadaki en ciddi alıcının da Beşiktaş olduğu belirtildi. Bu hafta içi Kalinic-Beşiktaş ve Atletico Madrid üçgeninde son bir görüşme yapılarak düğümün çözülmesi bekleniyor. Kalinic bonservisini eline aldığı takdirde kendisini 2+1 yıllığına maaş ve bonus toplamı 2.5 milyon Euro olacak şekilde Beşiktaş'a bağlayan imzayı atacak.