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Neftçi maçı hangi kanalda ve ne zaman yayınlanacak? Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turunda 'ın temsilcisi ile karşı karşıya gelecek sarı kırmızılılar şimdiden geri sayıma başladı. maçı öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken Fatih Terim'in direktörlüğünü yaptığı takımın tek hedefi galibiyet. Karşılaşma öncesi oyuncu listesinin de UEFA'ya bildirilmesi ile beraber futbolseverler maçın gerçekleşeceği gün saat ve yayın kanalı araştırmasına çıktı. Peki, Neftçi Bakü Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Neftçi Bakü Galatasaray maçı hangi kanalda ve ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 15.9.2020 15:27 ABONE OL
Neftçi Galatasaray maçı hangi kanalda ve ne zaman yayınlanacak? Neftçi Bakü Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

maçı için heyecan dorukta. Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı hedef belleyen sarı kırmızılılar Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bugün teknik direktör Fatih Terim yönetiminde mücadele öncesi antrenmanını gerçekleştirdi. Peki, Neftçi Bakü Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Neftçi Bakü Galatasaray maçı hangi kanalda ve ne zaman yayınlanacak? İşte heyecanla beklenen mücadelenin ayrıntıları…

NEFTÇİ BAKÜ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Neftçi Bakü Galatasaray maçı için sarı kırmızılı takım yarın saat 11.00'da Bakü'ye hareket edecek. Futbolseverlerin merakla beklediği maçın öncesinde araştırmalar da mücadeleye kısa bir süre kara hız kazandı…

Neftçi Galatasaray maçı hangi kanalda ve ne zaman yayınlanacak? Neftçi Bakü Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

NEFTÇİ BAKÜ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

ile arasında oynanacak karşılaşma 17 Eylül'de saat 19:00'da oynanacak. Neftçi Bakü ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı Smart Sport canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray Futbol Takımı, Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda 17 Eylül Perşembe günü ekibi Neftçi'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Neftçi Galatasaray maçı hangi kanalda ve ne zaman yayınlanacak? Neftçi Bakü Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

İki grup halinde pas oyununun ardından ana bölümünde 10'a 10 kurallı çift kale maçla devam eden idmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı aktarıldı.

Sakatlığı bulunan Emre Akbaba'nın, fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde salonda kuvvet ve dayanıklılık, sahada ise adaptasyon çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

, yarın saat 11.00'de özel uçakla Bakü'ye hareket edecek. Sarı-kırmızılılar, mücadele öncesi son antrenmanını ise Bakü Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirecek.

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Neftçi Galatasaray maçı hangi kanalda ve ne zaman yayınlanacak? Neftçi Bakü Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
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