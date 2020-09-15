Neftçi Galatasaray maçı hangi kanalda ve ne zaman yayınlanacak? Neftçi Bakü Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Neftçi Bakü Galatasaray maçı için heyecan dorukta. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı hedef belleyen sarı kırmızılılar Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bugün teknik direktör Fatih Terim yönetiminde mücadele öncesi antrenmanını gerçekleştirdi. Peki, Neftçi Bakü Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Neftçi Bakü Galatasaray maçı hangi kanalda ve ne zaman yayınlanacak? İşte heyecanla beklenen mücadelenin ayrıntıları…

NEFTÇİ BAKÜ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Neftçi Bakü Galatasaray maçı için sarı kırmızılı takım yarın saat 11.00'da Bakü'ye hareket edecek. Futbolseverlerin merakla beklediği maçın öncesinde araştırmalar da mücadeleye kısa bir süre kara hız kazandı…