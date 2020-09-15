Neftçi Galatasaray maçı hangi kanalda ve ne zaman yayınlanacak? Neftçi Bakü Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Neftçi Bakü Galatasaray maçı için heyecan dorukta. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı hedef belleyen sarı kırmızılılar Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bugün teknik direktör Fatih Terim yönetiminde mücadele öncesi antrenmanını gerçekleştirdi. Peki, Neftçi Bakü Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Neftçi Bakü Galatasaray maçı hangi kanalda ve ne zaman yayınlanacak? İşte heyecanla beklenen mücadelenin ayrıntıları…
Neftçi Bakü Galatasaray maçı için sarı kırmızılı takım yarın saat 11.00'da Bakü'ye hareket edecek. Futbolseverlerin merakla beklediği maçın öncesinde araştırmalar da mücadeleye kısa bir süre kara hız kazandı…
Neftçi Bakü ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma 17 Eylül'de saat 19:00'da oynanacak. Neftçi Bakü ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı Smart Sport canlı olarak yayınlanacak.
Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda 17 Eylül Perşembe günü Azerbaycan ekibi Neftçi'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
İki grup halinde pas oyununun ardından ana bölümünde 10'a 10 kurallı çift kale maçla devam eden idmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı aktarıldı.
Sakatlığı bulunan Emre Akbaba'nın, fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde salonda kuvvet ve dayanıklılık, sahada ise adaptasyon çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.
Galatasaray, yarın saat 11.00'de özel uçakla Bakü'ye hareket edecek. Sarı-kırmızılılar, mücadele öncesi son antrenmanını ise Bakü Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirecek.