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Neftçi maçı ne zaman, hangi gün? Neftçi hangi kanalda, saat kaçta?

Neftçi maçı için geri sayım sürüyor. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki temsilcimiz Galatasaray, Azerbaycan temsilcisi Neftçi ile kozlarını paylaşacak. Mücadeleye kısa bir süre kala, canlı yayın kanalı ve birçok bilgi merak ediliyor. Peki, Neftçi Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Neftçi hakkında bilgiler...

Giriş Tarihi: 15.9.2020 11:12 ABONE OL
Neftçi Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün? Neftçi Galatasaray UEFA maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Haydi Galatasaray! UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, 2. ön eleme turunda Azerbaycan'ın Neftçi Bakü ekibi ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın gruplara kalabilmesi için mutlak önem arz eden mücadele, sarı kırmızılı taraftarlar tarafından da canlı izlenecek. Bu noktada, 'Neftçi Galatasaray UEFA maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

NEFTÇİ GALATASARAY UEFA MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

17 Eylül 2020 Perşembe günü TSİ 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray Neftçi Bakü maçı Spor Smart kanalında yayınlanacak.

GALATASARAY'IN KADROSU BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından UEFA'ya bildirilen listede, yeni transferler Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu ile Emre Akbaba, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Emin Bayram ve Valentine Ozornwafor yer almadı.

Galatasaray'ın listesinde şu futbolcular bulunuyor:

Okan Kocuk, Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Marcelo Saracchi, Marcao, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Oghenekaro Etebo, Jimmy Durmaz, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Ryan Babel, Radamel Falcao, Yunus Akgün, Arda Turan, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne

STADYUM DEĞİŞTİ

Neftçi Kulübünden yapılan açıklamada, ilk etapta Bakcell Arena'da planlanan maçın her iki kulübün rızasıyla Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanması için UEFA'ya başvurulduğu bildirildi.

UEFA'nın da karşılaşmanın Bakü Olimpiyat Stadı'nda yapılmasına izin verdiği belirtildi.

65 bin seyirci kapasiteli ve modern altyapıya sahip Bakü Olimpiyat Stadı, daha önce 1. Avrupa Oyunları ve 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış ve kapanış törenleri ile 2019'da UEFA Avrupa Ligi final maçına ev sahipliği yapmıştı.

17 Eylül'deki Neftçi-Galatasaray karşılaşması yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

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Neftçi Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün? Neftçi Galatasaray UEFA maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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