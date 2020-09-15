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Son dakika: derbisinde sakatlanan Ekuban'ın durumu belli oldu

Son dakika haberleri... Trabzonspor'un 'a 3-1 yenildiği mücadelede sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi ve Ekuban'ın durumu belli oldu. A Spor'un haberine göre, mr'ı çekilen Ekuban 10 gün sahalardan uzak kalacak. Kas yaralanması tespit edilen Kamil Ahmet'in ise tedavisine başlandığı ifade edildi.

Giriş Tarihi: 15.9.2020 15:06 Son Güncelleme: 15.9.2020 15:38 ABONE OL
Son dakika: Beşiktaş derbisinde sakatlanan Ekuban'ın durumu belli oldu

Trabzonspor'un, Beşiktaş maçında sakatlanan futbolcuları Kamil Ahmet Çörekçi ve Caleb Ekuban'ın tedavisine başlandı.

Kulüp doktoru Hakan Çelik, bordo-mavili kulübün internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada, Kamil Ahmet Çörekçi'nin Beşiktaş maçında sağ baldırına aldığı darbe sonrası oyundan alındığını belirtti.

Çörekçi'nin yapılan muayene ve MR incelemeleri neticesinde birinci derece kas yaralanması ve kanama tespit edildiğini vurgulayan Çelik, futbolcunun tedavisine başlandığını aktardı.

Çelik, Caleb Ekuban'ın da aynı maçta sağ kalçasına aldığı darbe sonucu sakatlandığını anımsatarak, "Futbolcumuzun yapılan muayene ve MR incelemeleri neticesinde uyluk dış rotator kasında kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." ifadesini kullandı.

Beşiktaş derbisinde sakatlanan Ekuban'ın durumu belli oldu

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Son dakika: Beşiktaş derbisinde sakatlanan Ekuban'ın durumu belli oldu
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