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Son dakika: 'un yeni transferi Benif Afobe 'da

Son dakika haberleri.. Transfer çalışmalarını sürdüren , Norveçli golcüsü Sörloth'un takımdan ayrılmak istemesi üzerine forvet arayışlarına başlamıştı. Bordo-mavili ekip, 'nin golcüsü ile anlaşma sağladı. 27 yaşındaki futbolcu, 'a geldi. Afobe'nin Trabzon'a giderek resmi sözleşmeyi imzalayacağı ifade ediliyor.

Giriş Tarihi: 15.9.2020 17:07 Son Güncelleme: 15.9.2020 17:23 ABONE OL

Süper Lig'in açılış maçında Beşiktaş'a sahasında mağlup olan Trabzonspor'da forvet sıkıntısı göze çarpmıştı.

Transferde gaza basan ve Alexander Sörloth ile yollarını ayrımaya hazırlanan bordo-mavililerde sürpriz bir transfer girişimi yaşandı. Fırtına, İngiliz ekibi Stoke City'nin forveti Benik Afobe için harekete geçmişti.

Son dakika haberi: Trabzonspor'un yeni transferi Benik Afobe İstanbul'a geldi! İşte o görüntüler...

Trabzonspor, 27 yaşındaki yıldız futbolcu için teklifini sundu ve prensip anlaşması sağlandı.

Stoke City ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu kiralık olarak kadroya dahil edilecek. Sezon sonunda bonservisi de alınacak Afobe için İngiliz kulübüne bir miktar para ödenecek.

TÜRKİYE'YE GELDİ

Benik Afobe Trabzonspor için İstanbul'a geldi. Deneyimli golcünün Trabzon'a giderek bordo-mavili takıma imza atacağı ifade ediliyor.

BENIK AFOBE KİMDİR?

Bolton'da kariyerine başlayan Kongolu forvet Afobe 2016 yılında 13 milyon Euro'ya Bournemouth'a, 2018 yılında Wolverhampton'a, 2019 yılında da 13 milyon Euro'ya Stoke City'ye transfer olmuştu.

Geçtiğimiz yıl bebeğini kaybeden ve zor günler geçiren yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon 13 maçta 3 gol atmıştı.

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Son dakika: Trabzonspor'un yeni transferi Benif Afobe İstanbul'da
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