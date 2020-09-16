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’dan çıldırtan istek

Faslı oyuncu kendisini satmak için her yolu deneyen yönetime 2. kez yeni kontrat için başvuruda bulundu. Yıllık 3 milyon 350 bin alan , 2 milyon Euro'dan 3 yıllık anlaşmayı kabul edeceğini söyledi. Yönetim anında ret yanıtı vererek ayrılmaktan başka çaresi olmadığı mesajını iletti

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 16.9.2020 ABONE OL
Belhanda’dan çıldırtan istek
Galatasaray'da son iki sezonda transfer düğümü, Younes Belhanda'nın satılmasına bağlanırken oyuncunun bu sezon gönderilememesi nedeniyle istenen adımlar da atılamıyor. Bonservis bedeli kazanmak zorunda olan yönetim, Faslı oyuncudan gelir elde etmek istese de Belhanda'nın son isteği ortalığı karıştırdı.
2017-18 sezonunda Dursun Özbek yönetiminde, bonuslarla birlikte 11 milyon Euro ödenerek alınan Belhanda ile 4 sezon için imza atılırken garanti ücret olarak da 3 milyon 350 bin Euro ödeniyor. 1 sezon kontratı kalan oyuncuyu yönetim satmak için harıl harıl çalışırken ciddi bir bedelle kapıyı çalan yok! Aksine oyuncudan yeni bir talep geldi ve kontratının uzatılmasını istedi. Yıllık ücretini 2 milyon Euro'ya düşürebileceğini ileten ve 3 sezon için kontrat talep eden 30 yaşındaki oyuncunun isteği karşısında yönetim şaşkına dönerken direkt ret yanıtı verildi. Belhanda'ya ciddi bir teklif gelmemesi de yönetimin elini kolunu bağlamaya devam ediyor.
Belhanda lig ve Avrupa maçlarında sahaya çıktığında takımın kazandığı her puan için 5 bin Euro alırken, oyuncunun görev aldığı maçlarda kulübün topladığı her 25 puan için de artı olarak 100 bin Euro kasasına koyuyor.

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Belhanda’dan çıldırtan istek
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