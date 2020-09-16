Belhanda’dan çıldırtan istek

Faslı oyuncu kendisini satmak için her yolu deneyen yönetime 2. kez yeni kontrat için başvuruda bulundu. Yıllık 3 milyon 350 bin Euro alan Belhanda, 2 milyon Euro'dan 3 yıllık anlaşmayı kabul edeceğini söyledi. Yönetim anında ret yanıtı vererek ayrılmaktan başka çaresi olmadığı mesajını iletti
Galatasaray'da son iki sezonda transfer düğümü, Younes Belhanda'nın satılmasına bağlanırken oyuncunun bu sezon gönderilememesi nedeniyle istenen adımlar da atılamıyor. Bonservis bedeli kazanmak zorunda olan yönetim, Faslı oyuncudan gelir elde etmek istese deBelhanda'nın son isteği ortalığı karıştırdı.
2017-18 sezonunda Dursun Özbek yönetiminde, bonuslarla birlikte 11 milyon Euro ödenerek alınanBelhanda ile 4 sezon için imza atılırken garanti ücret olarak da 3 milyon 350 bin Euro ödeniyor. 1 sezon kontratı kalan oyuncuyuyönetim satmak için harıl harıl çalışırkenciddi bir bedelle kapıyı çalan yok! Aksine oyuncudan yeni bir talep geldi ve kontratının uzatılmasını istedi. Yıllık ücretini 2 milyon Euro'yadüşürebileceğini ileten ve 3 sezon için kontrattalep eden 30 yaşındaki oyuncunun isteği karşısında yönetim şaşkına dönerken direkt ret yanıtı verildi. Belhanda'ya ciddi bir teklif gelmemesi de yönetimin elini kolunu bağlamaya devam ediyor.
Belhanda lig ve Avrupa maçlarında sahaya çıktığında takımın kazandığı her puan için 5 bin Euro alırken, oyuncunun görev aldığı maçlarda kulübün topladığı her 25 puan için de artı olarak 100 bin Euro kasasına koyuyor.