Belhanda’dan çıldırtan istek

Galatasaray'da son iki sezonda transfer düğümü, Younes Belhanda'nın satılmasına bağlanırken oyuncunun bu sezon gönderilememesi nedeniyle istenen adımlar da atılamıyor. Bonservis bedeli kazanmak zorunda olan yönetim,2017-18 sezonunda Dursun Özbek yönetiminde, bonuslarla birliktegaranti ücret olarak da 3 milyon 350 bin Euro ödeniyor.Aksine oyuncudan yeni bir talep geldi ve kontratının uzatılmasını istedi.isteği karşısında yönetim şaşkına dönerken direkt ret yanıtı verildi. Belhanda'ya ciddi bir teklif gelmemesi de yönetimin elini kolunu bağlamaya devam ediyor.Belhanda lig ve Avrupa maçlarında sahaya çıktığında takımın kazandığı her puan için 5 bin Euro alırken, oyuncunun görev aldığı maçlarda kulübün topladığı her 25 puan için de artı olarak 100 bin Euro kasasına koyuyor.