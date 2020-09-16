Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Herkes onları beklerken...

Vedat Muriqi satışı sonrası hücum hattında arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Önümüzdeki sezon şampiyonluktan uzak kalmak istemeyen sarı-lacivertliler, transfer dönemine hızlı bir giriş yapmış ve kadrosunu tam 12 isimle güçlendirmişti.
Sarı-lacivertliler, eski yıldızları Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in yanı sıra Jose Sosa, Filip Novak ve Mert Hakan Yandaş gibi önemli isimleri renklerine bağlamıştı.
Fenerbahçe'nin son transferi ise Marcel Tisserand oldu. İstanbul'a gelen 27 yaşındaki stoper 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Birçok bölgesine yeni isimler kazandıran Fenerbahçe'de gözler forvet transferine çevrilirken sarı-lacivertlilerden sürpriz bir transfer harekatı geldi.
Hücuma Thiam ve Enner Valencia'yı alan Sarı-lacivertliler gol yollarında etkili 2 isim daha alacak.
SAMATTA İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Fenerbahçe'nin büyük hedeflerinden birinin Mbwana Samatta olduğu ve Aston Villa ile satın alma opsiyonlu kiralama pazarlıkları yapıldığı iddia edilmişti.
DOĞUKAN SÜRPRİZİ
A Spor'un haberine göre sarı lacivertliler, Antalyaspor'da forma giyen genç oyuncu Doğukan Sinik için Akdeniz temsilcisiyle görüşmelere başladı.
Fenerbahçe, Doğukan Sinik için 500 bin euro + Sadık Çiftpınar ve 1 oyuncu teklifinde bulunurken, Antalyaspor'un talepleri farklı şekilde oldu ve görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.
Doğukan Sinik, geçtiğimiz sezon 25 maça çıkarken 1 gol 3 asist üretmişti.