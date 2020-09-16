Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Herkes onları beklerken...

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'den sürpriz ! Herkes onları beklerken...

dakika haberleri | Yeni sezona yaptığı flaş transferlerle başlayan Fenerbahçe, durmak bilmiyor. Son olarak savunmaya takviyesi yapan Kanarya, gözünü golcü transferine çevirmişti. Fenerbahçe'de taraftarlar forvete gelecek yıldızları beklerken yönetimden sürpriz bir hamle geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.9.2020 18:27 Son Güncelleme: 16.9.2020 18:28 ABONE OL
Transferde son dakika: Fenerbahçe'de sürpriz transfer! Herkes onları beklerken...

Vedat Muriqi satışı sonrası hücum hattında arayışlarına devam eden 'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de sürpriz transfer! Herkes onları beklerken...

Önümüzdeki sezon şampiyonluktan uzak kalmak istemeyen sarı-lacivertliler, dönemine hızlı bir giriş yapmış ve kadrosunu tam 12 isimle güçlendirmişti.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de sürpriz transfer! Herkes onları beklerken...

Sarı-lacivertliler, eski yıldızları ve 'in yanı sıra , Filip Novak ve Mert Hakan Yandaş gibi önemli isimleri renklerine bağlamıştı.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de sürpriz transfer! Herkes onları beklerken...

'nin transferi ise oldu. 'a gelen 27 yaşındaki stoper 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de sürpriz transfer! Herkes onları beklerken...

Birçok bölgesine yeni isimler kazandıran 'de gözler forvet transferine çevrilirken sarı-lacivertlilerden sürpriz bir harekatı geldi.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de sürpriz transfer! Herkes onları beklerken...

Hücuma Thiam ve Enner Valencia'yı alan Sarı-lacivertliler gol yollarında etkili 2 isim daha alacak.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de sürpriz transfer! Herkes onları beklerken...

SAMATTA İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

'nin büyük hedeflerinden birinin Mbwana Samatta olduğu ve ile satın alma opsiyonlu kiralama pazarlıkları yapıldığı iddia edilmişti.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de sürpriz transfer! Herkes onları beklerken...

DOĞUKAN SÜRPRİZİ

A Spor'un haberine göre sarı lacivertliler, 'da forma giyen genç oyuncu için temsilcisiyle görüşmelere başladı.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de sürpriz transfer! Herkes onları beklerken...

, için 500 bin euro + Sadık Çiftpınar ve 1 oyuncu teklifinde bulunurken, 'un talepleri farklı şekilde oldu ve görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de sürpriz transfer! Herkes onları beklerken...

, geçtiğimiz sezon 25 maça çıkarken 1 gol 3 asist üretmişti.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Herkes onları beklerken...
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