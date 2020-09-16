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: 'ye gelmeden N'Sakala ile görüştüm

'nin yeni transferi antrenman sonrası açıklamalarda bulundu. stoper, 'ye gelmeden önce N'Sakala ile görüştüğünü söyledi.

Giriş Tarihi: 16.9.2020 14:45 Son Güncelleme: 16.9.2020 14:49 ABONE OL
Marcel Tisserand: Türkiye'ye gelmeden N'Sakala ile görüştüm

Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand, takımla ilk antrenmanına çıktıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kongolu oyuncu toplantının ardından yeni formasıyla poz verdi.

Tisserand'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Çalışıp, takımıma en iyi şekilde katkı vermek istiyorum. Fenerbahçe gibi dünyanın en iyi takımlarından birinden transfer teklifi alınca reddetmesi kolay olmuyor. Herhangi bir sakatlığım yok. Kulübün isteği doğrultusunda testlerden geçtim. Kulüp, durumunu kesinleştirmek ve oyuncuyu tanımak adına bir süreç geliştirdi. Şu anda bir sorun yok."

"LUYINDAMA İLE OYNUYORUZ"

"6 aydır 2 defans oyuncusu oynuyorduk. Galatasaray'daki Luyindama ile beraber tek oynuyoruz.

"İki ayağımı da kullanabiliyorum. İkili mücadeleleri seven, mümkünse topla birlikte çıkmayı ve oyun kurmayı severim. Saha içerisinde karakter göstermeyi severim."

"Türk ligini ve derbileri takip ediyordum. Özel maçlar bunlar. Takımıma yardım etmek için sahada olmayı istiyorum ama unutulmamalıdır ki pazartesi günü, o maçtan önce önemli bir maçımız var."

"Kaliteli futbolculara karşı oynamaktan keyif alırım. Fransa'da Ibrahimovic, Cavani ve Falcao gibi oyunculara karşı oynadım. Almanya'da Lewandowski ve Aubameyang'a karşı oynadım. Böyle oyunculara karşı oynamayı seviyorum."

"N'SAKALA İLE KONUŞTUM"

"Buraya gelmeden önce Beşiktaş'ta oynayan N'Sakala ile konuştum"

Marcel Tisserand: Türkiye'ye gelmeden önce N'Sakala ile görüştüm

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Marcel Tisserand: Türkiye'ye gelmeden N'Sakala ile görüştüm
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