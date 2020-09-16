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Son dakika: Eran Zahavi'den 'ye şok yanıt!

'nin gündemindeki İsrailli golcü Eran Zahavi, "Fenerbahçe'ye transfer olmam söz konusu değil. , dünyayı çılgına çevirdi. Sosyal medyadaki her şey orantısız. Güzeldi, güzel bir projeydi ama Fenerbahçe'ye transfer olmadım, olmayacağım da...'' dedi.

Giriş Tarihi: 16.9.2020 15:32 Son Güncelleme: 16.9.2020 16:11 ABONE OL
Son dakika: Eran Zahavi'den Fenerbahçe'ye şok yanıt!

Fenerbahçe'nin ilgilendiği forvet adaylarından olan İsrailli yıldız Eran Zahavi, eşinin moda markasının lansmanında Sport1'e açıklamalarda bulundu.

Zahavi, "Fenerbahçe'ye transfer olmam söz konusu değil. Instagram, dünyayı çılgına çevirdi. Sosyal medyadaki her şey orantısız. Güzeldi, güzel bir projeydi ama Fenerbahçe'ye transfer olmadım, olmayacağım da...'' dedi.

Guangzhou R&F'ten ayrılması beklenen Zahavi, yeni transfer olacağı takıma ilişkin de konuşurken birkaç gün içinde nerede oynayacağını açıklayacağını dile getirdi.

İsrailli golcünün Çin ekibi Guangzhou R&F ile 2020 aralık ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

33 yaşındaki golcü futbolcu 4 sezondur formasını giydiği Çin ekibinde çıktığı 117 maçta 103 gol attı ve 31 asist yaptı.

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Son dakika: Eran Zahavi'den Fenerbahçe'ye şok yanıt!
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