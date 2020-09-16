Transferde son dakika: Fenerbahçe'de Filip Novak'ın lisansı çıktı!

Son dakika Fenerbahçetransfer haberleri | Yeni sezona flaş transferlerle başlayan ve harcama limiti sorununu çözmesinin ardından yeni transferlerine lisans çıkartmaya başlayan Kanarya'da, Filip Novak ve Mert Hakan Yandaş'ın lisansları henüz çıkartılmamıştı. Kanarya, Çekyalı futbolcunun lisansını resmen çıkarttı.
Giriş Tarihi: 16.9.2020 19:55Son Güncelleme: 16.9.2020 20:23ABONE OL
Fenerbahçe, transfer limiti nedeniyle beklettiği yeni transferlerinden Filip Novak'ın lisansını çıkardı.
Filip Novak'ın lisansının çıkmasının ardından Fenerbahçe'de lisansı çıkmayan iki isim kaldı; Mert Hakan Yandaş ve Marcel Tisserand.