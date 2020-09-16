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Transferde dakika: 'de Filip 'ın lisansı çıktı!

dakika haberleri | Yeni sezona flaş transferlerle başlayan ve harcama limiti sorununu çözmesinin ardından yeni transferlerine lisans çıkartmaya başlayan 'da, Filip ve 'ın lisansları henüz çıkartılmamıştı. Kanarya, Çekyalı futbolcunun lisansını resmen çıkarttı.

Giriş Tarihi: 16.9.2020 19:55 Son Güncelleme: 16.9.2020 20:23 ABONE OL
Transferde son dakika: Fenerbahçe'de Filip Novak'ın lisansı çıktı!

Fenerbahçe, transfer limiti nedeniyle beklettiği yeni transferlerinden Filip Novak'ın lisansını çıkardı.

Filip Novak'ın lisansının çıkmasının ardından Fenerbahçe'de lisansı çıkmayan iki isim kaldı; Mert Hakan Yandaş ve Marcel Tisserand.

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Transferde son dakika: Fenerbahçe'de Filip Novak'ın lisansı çıktı!
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