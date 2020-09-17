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o isimle görüştü! ...

Son dakika haberleri... Sarı lacivertli takım Muriqi'yi Lazio'ya göndermesinin ardından forvet transferi için çalışmalara başladı. Yaptığı transferler ile dikkat çeken Fenerbahçe, kaliteli bir forveti kadrosuna katarak transferi noktalamayı hedefliyor. 'in dünyaca ünlü golcüsü , Kanarya'yı heyecanlandıran bir görüşmede bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.9.2020 13:23 Son Güncelleme: 17.9.2020 13:25 ABONE OL
Diege Costa o isimle görüştü! Fenerbahçe...

'nin forvet adayları arasında yer aldığı bilinen , CEO'su ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Diege Costa o isimle görüştü! Fenerbahçe...

Sportsfinding.com'da yer alan bilgilere göre İspanyol ekibinin antrenman yaptığı sırada Marin tesislere geldi ve Costa'yı yanına çağırdı. Bunun ardından ikili arasında 15 dakikalık görüşme gerçekleşti.

Diege Costa o isimle görüştü! Fenerbahçe...

GÖNDERMEK İSTİYORLAR
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Atleticolu yetkililer 'yı yüksek maaşından dolayı göndermek istiyor ve bu görüşme de oyuncunun transferiyle alakalı.

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Diege Costa o isimle görüştü! Fenerbahçe...
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