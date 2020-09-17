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Okaka ile anlaştı! Sırada Udinese var

Muriqi'yi Serie A ekibi Lazio'ya gönderen , Kosovalı golcünün yerini yine 'dan dolduruyor. Udinese forması giyen Okaka ile anlaşan sarı lacivertli takım, oyuncunun kulübü ile görüşmeleri sürdürüyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.9.2020 15:00 ABONE OL
Fenerbahçe Okaka ile anlaştı! Sırada Udinese var

Fenerbahçe'nin transfer hedefleri arasında bulunan Stefano Okaka, artık sarı lacivertlilere çok yaklaştı.

İtalyan medyasının okuyucularına aktardığı bilgilere göre Okaka, Fenerbahçe'nin kendisine ilettiği transfer teklifine evet dedi.

UDINESE İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Öte yandan Udinese ile görüşmelere devam eden Fenerbahçe'nin Okaka için 5 milyon euro verdiği ifade edilirken, Udinese'nin oyuncu için 7 milyon euro istediği, görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

OKAKA F.BAHÇE'Yİ İSTİYOR
Bununla beraber Okaka'nın Fenerbahçe'ye gelmek istediği ve İstanbul'da yaşamaya sıcak baktığı aktarıldı.

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Fenerbahçe Okaka ile anlaştı! Sırada Udinese var
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