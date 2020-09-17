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'den 'e veda

'den Lazio'ya olan , sarı-lacivertli kulübün başkanı ve ile bir araya geldi. Vedat için veda konuşması yapan Koç ve Belözoğlu, golcü futbolcuya başarı diledi. Kosovalı golcü de herkese teşekkür etti.

İHA
Giriş Tarihi: 17.9.2020 11:47 Son Güncelleme: 17.9.2020 11:55 ABONE OL
Fenerbahçe'den Vedat Muriqi'e veda

İtalya'nın Lazio ekibine transfer olan Kosovalı golcü futbolcu Vedat Muriqi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Emre Belözoğlu ile bir araya geldi. Koç ve Belözoğlu, Vedat için veda konuşması yaparken, başarılı golcü de herkese teşekkür etti.

Fenerbahçe'den Serie A takımlarından Lazio'ya transfer olan başarılı golcü Vedat Muriqi, transferi tamamlandıktan sonra İstanbul'a döndü ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Emre Belözoğlu ile buluştu. Burada Vedat için bir veda konuşması yapan Başkan Koç, tüm taraftarları sevgiyle selamladığını ifade ederek, "Yeni sezon hem Türk futbolu için hem camiamız için hayırlı uğurlu, sakatlıktan uzak, centilmence maçların cereyan etmesi ve bununla beraber şampiyonlukla sonuçlanması için dua ediyoruz. Tabi yeni sezona başlarken içimiz biraz buruk. Vedat kardeşim bizlerden ayrılıyor. 1 senedir burada olmasına rağmen bizler çok sevdik, taraftar çok sevdi. Fenerbahçe için elinden gelen her şeyi yaptı. Vedat'ın yerini doldurmak çok zor. Vedat bugüne kadar her sene üstüne koyduğu gibi önümüzdeki sezonda İtalya'da üstüne koyarak devam edecektir. Allah yar ve yardımcısı olsun. Fenerbahçe camiasına adına kendisine her şey için teşekkür ederim" dedi.

VEDAT MURİQİ: KALBİM SİZLERLE

Her daim Fenerbahçe ile olacağını belirten Muriqi, "Bu kulübün bana formasını tattırdığınız için, bu onuru, bu şerefi bana layık gördüğünüz için hepimize çok teşekkür ederim. Yeni bir maceraya atılıyorum. Destekçim olduğunuza dair şüphem yok. Kalbim sizlerle. İnşallah bu sezon yolun sonu şampiyonluk olsun, hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

EMRE BELÖZOĞLU: AYRILIKLARDA SEVGİYE DAHİL

Bütün Fenerbahçeliler gibi Vedat'ın ayrılması sebebiyle içinin buruk olduğunu ifade eden Emre Belözoğlu ise, "Takım arkadaşı olarak, insan olarak bir arada olmaktan keyif aldım. Ben inanıyorum ki ayrılıklarda sevgiye dahil. Kalpler her daim beraber. Burası onun evi. Sonsuz başarılar. Allah utandırmasın" şeklinde konuştu.

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Fenerbahçe'den Vedat Muriqi'e veda
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