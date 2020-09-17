Neftçi Bakü - Galatasaray | CANLI

Süper Lig'de sezona Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı ekip, tek maç eleme usülü ile oynanan karşılaşmadan galip ayrılarak Avrupa macerasını sürdürmek istiyor. Müsabakayı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Kevin Clancy yönetiyor.. Clancy'nin yardımcıları ise David McGeachie ve Graeme Stewart...
UEFA Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme turunda deplasmanda Neftçi Bakü ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Süper Lig'de oynanan Gaziantep FK maçına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.
Neftçi Bakü: Mammadov, Buludov, Mbodj, Stankovic, Krivotsyuk, Makhmudov, Mamadou, Narimanjahan, Alaskarov, Ibara Doniama, Lawal
Galatasaray: Fatih, Saracchi, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Belhanda, Ömer Bayram, Babel, Emre Kılınç, DiagneSon dakika: Galatasaray'ın rakibi Hajduk Split oldu! Renova 0-1 Hajduk Split
9 İSİM KADRODA YER ALMADI
Galatasaray'ın 20 kişilik kadrosunda yeni transferlerden Oghenekaro Etebo'nun yanı sıra Yunus Akgün, Ali Yavuz Kol ile UEFA'ya bildirilen listede olmayan Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir ve Valentine Ozornwafor yer almadı..