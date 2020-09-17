Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Neftçi Bakü - Galatasaray | CANLI

- | CANLI

2. ön eleme turu maçında temsilcimiz , deplasmanda ile karşılaşıyor. Corona virüsü nedeniyle tek maç üzerinden oynanan turda, beraberlik olması halinde karşılaşma uzatmaya gidecek. Turu geçen taraf, 3. ön eleme turunda Hırvatistan'ın takımıyla karşılaşacak. Netfçi Bakü - Galatasaray maçının canlı anlatımı ve tüm detaylar sabah.com.tr/spor sayfasında...

Giriş Tarihi: 17.9.2020 17:49 Son Güncelleme: 17.9.2020 19:20 ABONE OL
Neftçi Bakü - Galatasaray | CANLI

Süper Lig'de sezona Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı ekip, tek maç eleme usülü ile oynanan karşılaşmadan galip ayrılarak Avrupa macerasını sürdürmek istiyor. Müsabakayı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Kevin Clancy yönetiyor.. Clancy'nin yardımcıları ise David McGeachie ve Graeme Stewart...



İLK 11'LER

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme turunda deplasmanda Neftçi Bakü ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Süper Lig'de oynanan Gaziantep FK maçına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.

Neftçi Bakü: Mammadov, Buludov, Mbodj, Stankovic, Krivotsyuk, Makhmudov, Mamadou, Narimanjahan, Alaskarov, Ibara Doniama, Lawal

Galatasaray: Fatih, Saracchi, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Belhanda, Ömer Bayram, Babel, Emre Kılınç, Diagne

Son dakika: Galatasaray'ın rakibi Hajduk Split oldu! Renova 0-1 Hajduk Split

9 İSİM KADRODA YER ALMADI

Galatasaray'ın 20 kişilik kadrosunda yeni transferlerden Oghenekaro Etebo'nun yanı sıra Yunus Akgün, Ali Yavuz Kol ile UEFA'ya bildirilen listede olmayan Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir ve Valentine Ozornwafor yer almadı..

EN ÇOK OKUNANLAR

Fenerbahçe'de 20 milyon Euro'luk bir ayrılık daha! İşte o isim ve teklif
SON DAKİKA HABERİ! Okullar ne zaman açılacak, 21 Eylül’de açılacak mı? Okullarda yüz yüze eğitim nasıl olacak? Bakan Selçuk ve Koca açıkladı
İbrahim Tatlıses ‘Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım’ demişti… Elif Ada'nın annesi Ayşegül Yıldız o sözler için bakın ne dedi!
Uzmanlar açıkladı! Her gün bilmeden tüketiyoruz ama beyni küçültüyor!
ŞANS TOPU SONUÇLARI canlı çekilişle açıklandı! 16 Eylül 2020 Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA
Masterchef programına korona engeli! Çekimler iptal edildi...
SON DAKİKA HABER | Okullar ne zaman açılacak? Okullar 21 Eylül'de açılacak mı, yüz yüze eğitim nasıl olacak?
Akciğeri temizleyen besin!
Bülent Ersoy hastanaye kaldırıldı!
SON DAKİKA: Coronavirüsü aşısı dün Türkiye'de ilk kez denenmişti! Kritik tarihi açıkladı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Neftçi Bakü - Galatasaray | CANLI
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA