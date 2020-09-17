Neftçi Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? Neftçi Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda sarı kırmızılı temsilcimiz Neftçi ile karşı karşıya geliyor. Koronavirüs (kovid-19) salgının ardından alınan karara göre kazanan takımın tur atlayacağı mücadelede rövanş maçı oynanmayacak. Fatih Terim'in Neftçi karşısında sahaya süreceği muhtemel 11 netleşirken, Neftçi Galatasaray maçı hangi kanalda sorusunun cevabı ise bugün en çok araştırılan konuların başında yer aldı. Peki, UEFA Avrupa Ligi'nde Neftçi Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta başlayacak?

NEFTÇİ GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki serüveni bu akşam başlıyor. Fatih Terim ve öğrencileri Süper Lig'de alınan galibiyetin ardından bugün de tur için sahaya çıkacak. Kazanan takımın tur atlayacağı mücadelenin yayın kanalı bilgileri de belli oldu.