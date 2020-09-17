Neftçi Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? Neftçi Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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maçı hangi kanalda yayınlanacak? Neftçi Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

, UEFA Avrupa Ligi serüvenine bugün başlıyor. 2. Ön eleme turunda ile karşı karşıya gelecek olan sarı kırmızılı takım bir üst tura geçmenin hesaplarını yapıyor. Başkent Bakü'deki Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadeleyi kazanan takım bir üst tura yükselecek. Fatih Terim’in sahaya süreceği muhtemel 11 ise netleşti. Öte yandan Neftçi Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusunun cevabı da futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. Peki, Neftçi Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak? İşte Neftçi Galatasaray maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı ve maç öncesi tüm gelişmeler!

Giriş Tarihi: 17.9.2020 10:22 Son Güncelleme: 17.9.2020 10:23 ABONE OL
Neftçi Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? Neftçi Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda sarı kırmızılı temsilcimiz ile karşı karşıya geliyor. Koronavirüs (kovid-19) salgının ardından alınan karara göre kazanan takımın tur atlayacağı mücadelede rövanş maçı oynanmayacak. Fatih Terim'in Neftçi karşısında sahaya süreceği muhtemel 11 netleşirken, Neftçi maçı hangi kanalda sorusunun cevabı ise bugün en çok araştırılan konuların başında yer aldı. Peki, UEFA Avrupa Ligi'nde Neftçi Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta başlayacak?

NEFTÇİ GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki serüveni bu akşam başlıyor. Fatih Terim ve öğrencileri Süper Lig'de alınan galibiyetin ardından bugün de tur için sahaya çıkacak. Kazanan takımın tur atlayacağı mücadelenin yayın kanalı bilgileri de belli oldu.

Neftçi Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? Neftçi Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

STADYUM: Bakü Olimpiyat Stadyumu

TARİH: 17.09.2020

SAAT: 19:00

HAKEM: Mücadeleyi İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Kevin Clancy yönetecek.

YAYIN KANALI:Spor Smart

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ ŞÖYLE;

: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Kılınç, Belhanda, Babel, Feghouli, Diagne

Neftçi Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? Neftçi Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

İki grup halinde pas oyununun ardından ana bölümünde 10'a 10 kurallı çift kale maçla devam eden idmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı aktarıldı.

Sakatlığı bulunan Emre Akbaba'nın, fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde salonda kuvvet ve dayanıklılık, sahada ise adaptasyon çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Neftçi Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? Neftçi Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KAZANAN TARAF TUR ATLAYACAK

- maçını kazanan takım, adını 3. eleme tura yazdıracak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Rövanş karşılaşması olmayacağı için yarınki müsabakayı kazanan ekip, 3. eleme turuna yükselecek.

Karşılaşma, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak.

Turu geçen takım, 3. eleme turunda, Makedonya'nın Renova ile Hırvatistan'ın Hajduk Split ekipleri arasındaki eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Neftçi Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? Neftçi Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY'IN UEFA LİSTESİ

Sarı-kırmızılı ekipte yeni transferler Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra Emre Akbaba, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Emin Bayram ve Valentine Ozornwafor UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın Neftçi maçı için UEFA'ya gönderdiği oyuncu listesi şöyle:

Okan Kocuk, Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Marcelo Saracchi, Marcao, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Oghenekaro Etebo, Jimmy Durmaz, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Ryan Babel, Radamel Falcao, Yunus Akgün, Arda Turan, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne.

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Neftçi Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? Neftçi Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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