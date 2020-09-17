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Son dakika: 'nde 3. turda! 1-3 Galatasaray

Son dakika haberleri | 2. ön eleme turu maçında ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Diagne (2) ve Luyindama'nın golleriyle tura giden Aslan, 3. ön eleme turunda Hırvatistan temsilcisi 'in rakibi oldu.

Giriş Tarihi: 17.9.2020 17:49 Son Güncelleme: 17.9.2020 20:50 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray Avrupa Ligi'nde 3. turda! Neftçi Bakü 1-3 Galatasaray

Süper Lig'de sezona Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, tek maç eleme usülü ile oynanan karşılaşmadan galip ayrılarak Avrupa macerasını sürdürdü.

Ev sahibinin tek golünü ise 46. dakikada Mbodj kaydetti.

HAJDUK SPLIT MAÇI İSTANBUL'DA!

Sarı-kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split ile karşılaşacak. Mücadele 24 Eylül Perşembe günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.

Son dakika: Galatasaray'ın rakibi Hajduk Split oldu! Renova 0-1 Hajduk Split

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Son dakika: Galatasaray Avrupa Ligi'nde 3. turda! Neftçi Bakü 1-3 Galatasaray
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