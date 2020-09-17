Son dakika: Galatasaray Avrupa Ligi'nde 3. turda! Neftçi Bakü 1-3 Galatasaray

Süper Lig'de sezona Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, tek maç eleme usülü ile oynanan karşılaşmadan galip ayrılarak Avrupa macerasını sürdürdü.
Ev sahibinin tek golünü ise 46. dakikada Mbodj kaydetti.
HAJDUK SPLIT MAÇI İSTANBUL'DA!
Sarı-kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split ile karşılaşacak. Mücadele 24 Eylül Perşembe günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.Son dakika: Galatasaray'ın rakibi Hajduk Split oldu! Renova 0-1 Hajduk Split