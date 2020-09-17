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Son dakika: 'yi kadrosuna kattı

Son dakika haberleri... ekiplerinden bir transfere daha imza attı. Yiğidolar, forması giyen Nijeryalı santrfor 'yi 1 yıllığına kiraladı.

Giriş Tarihi: 17.9.2020 14:48 Son Güncelleme: 17.9.2020 14:56 ABONE OL
Son dakika: Sivasspor Olarenwaju Kayode'yi kadrosuna kattı

Demir Grup Sivasspor, geçen yıl Gaziantep'te forma giyen Olarenwaju Kayode'yi 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, Olarenwaju Kayode'nin 2020-2021 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile anlaşmaya vardı. Forvet olarak görev yapan Kayode, bugün Sivas'a gelerek, kulüp başkanvekili Erdal Sarılar'ın katıldığı imza töreninde resmi sözleşmeye imza attı.

8 Mayıs 1993'te Nijerya'nın Ibadan şehrinde dünyaya gelen Tobi Olarenwaju Ayobami Kayode, ülkesinin Marvellous takımında futbola başladı. Ardından Fildişi Sahili ekibi ASEC Mimosas'a transfer olan Kayode sırasıyla; AFAD Djekanou, Luzern, Heartland, Maccabi Netanya, Austria Wien, Manchester City, Girona ve Shakhtar Donetsk forması giydi. Kayode, geçtiğimiz sezon ise Süper Lig'de Gaziantep FK forması giydi.

Kayode, Gaziantep forması ile 27 maçta 10 gol atıp, 6 asist yaptı.

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Son dakika: Sivasspor Olarenwaju Kayode'yi kadrosuna kattı
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