Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig ekibi Manuel Fernandes'i istiyor!

ekibi 'i istiyor!

çalışmalarını sürdüren ekibi , 'ın eski yıldızı Manuel Fernades'i gündemine aldı. Geçen sezonu 'da geçiren Portekizli orta sahanın bonservisi elinde bulunuyor.

DHA
Giriş Tarihi: 17.9.2020 13:40 Son Güncelleme: 17.9.2020 13:44 ABONE OL
Süper Lig ekibi Manuel Fernandes'i istiyor!

Süper Lig'de transfer döneminde en son Brezilyalı defans oyuncusu Fabiano Leinsmann'la sözleşme imzalayan Yukatel Denizlispor, Portekizli yıldız Manuel Fernandes'e talip oldu. Son olarak Rusya'da Krasnodar forması giyip bonservisi elinde olan 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajerleriyle masaya oturan Ege ekibinin, anlaşma zemini aradığı kaydedildi. Orta sahayı yaratıcı bir oyuncu ile güçlendirmek isteyen Denizlispor'un Fernandes'e yıllık 800 bin Euro teklif ettiği ve oyuncudan yanıt beklediği belirtildi.

Kariyerinde yıldızlar topluluğu Portekiz Milli Takımı'nın yanı sıra Benfica, Everton, Valencia gibi dev kulüplerde forma giyen Manuel Fernandes, daha önce Süper Lig'de 2011-2014 yılları arasında Beşiktaş'ta oynamış, ardından Lokomotif Moskova ve Krasnodar'da görev almıştı. Transferde daha önce Pantilimon, Cenk Gönen, Bakalorz, Sakıb Aytaç, Özer Özdemir, Mesanovic, Sagal ve Leismann'ı kadrosuna dahil eden Denizlispor'un orta saha için listesinde Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Ekici de var.

Süper Lig ekibinin transfer yasağı kalktı!

EN ÇOK OKUNANLAR

Fenerbahçe'de 20 milyon Euro'luk bir ayrılık daha! İşte o isim ve teklif
SON DAKİKA: Okullar ne zaman açılacak, 21 Eylül’de açılacak mı? Okullarda yüz yüze eğitim nasıl olacak? Bakan Selçuk ve Koca açıkladı
İbrahim Tatlıses ‘Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım’ demişti… Elif Ada'nın annesi Ayşegül Yıldız o sözler için bakın ne dedi!
ŞANS TOPU SONUÇLARI canlı çekilişle açıklandı! 16 Eylül 2020 Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA
Masterchef programına korona engeli! Çekimler iptal edildi...
SON DAKİKA HABER | Okullar ne zaman açılacak? Okullar 21 Eylül'de açılacak mı, yüz yüze eğitim nasıl olacak?
Uzmanlar açıkladı! Her gün bilmeden tüketiyoruz ama beyni küçültüyor!
Bülent Ersoy hastanaye kaldırıldı!
Akciğeri temizleyen besin!
ÖSYM duyurdu: YKS ek tercih kılavuzu 2020 yayımlandı! YKS ek yerleştirme tercihleri nasıl yapılır, ne zaman sona erecek? Üniversite boş kontenjanları ve ek yerleştirme kılavuzu
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig ekibi Manuel Fernandes'i istiyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA