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Transferde son dakika: için 'a dev teklif!

Son dakika haberleri | Orta saha takviyesi için arayışlarını sürdüren Galatasaray'a, sürpriz bir teklif geldi. İtalyan devi Roma, Aslan'ın stoperi için 12 milyon Euro'yu gözden çıkarttı.

Giriş Tarihi: 16.9.2020 23:04 ABONE OL
Transferde son dakika: Marcao için Galatasaray'a dev teklif!

Transferlerini tamamlamayan kulüplerden olan ve orta sahaya adam arayan Galatasaray, sürpriz bir teklifle karşı karşıya kaldı. Kadrosuna 1. sınıf bir stoper arayan İtalyan devi Roma, Galatasaray defansının banko oyuncusu Marcao için transfer teklifinde bulundu.

Marcao için teklif edilen bonservis rakamın 12 milyon Euro olduğu öğrenildi. Ancak rakamı az bulan Galatasaraylı kurmaylar Roma'nın yapmış olduğu bu teklifi kabul etmedi.

Ancak G.Saray kulübüne yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre iki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor. Roma'nın teklifi arttırması durumunda transferin gerçekleşme ihtimali var.

Galatasaray'ın Marcao için istediği rakamın 16 milyon Euro civarında olduğu da gelen haberler arasında. Marcao'nun satılması durumunda Galatasaray stoper transferi yapacak. (Takvim)

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Transferde son dakika: Marcao için Galatasaray'a dev teklif!
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