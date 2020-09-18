Bayern Münih ezdi geçti! Tarihi fark | Bayern Münih 8-0 Schalke 04

Bundesliga'da ilk hafta maçında Bayern Münih evinde Schalke 04'ü ağırladı. Rakip kaleye gol olup yağan Bayern, mücadeleden 8-0 galip ayrıldı. Bavyera ekibine galibiyeti getiren goller Gnabry (3), Lewandowski, Goretzka, Müller, Musiala ve yeni transfer Sane'den geldi.

Bundesliga'da heyecan başladı. Son şampiyon Bayern Münih sahasında Milli futbolcumuz Ozana Kabak'ın da forma giydiği Schalke 04'ü ağırladı. Ev sahibi ekip adeta mücadeleye golle başladı ve 4. dakikada Gnabry'nin ayağından gelen vuruşla 1-0 öne geçti. Mücadelen kalan bölümünde de sahanın tek hakimi olan Bayern Münih rakibini 8-0 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini Gnabry (3), Lewandowski, Goretzka, Müller, Musiala ve yeni transfer Sane kaydetti.