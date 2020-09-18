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'tan Töre'ye "oyna, kazan" formülü

ile uzun görüşmeler sonunda anlaşmaya varan 'nin kazanacağı yıllık ücretin detayları da ortaya çıktı. Gökhan Töre ile görüşen siyah-beyazlıların başkanı , "Şartlarımız belli. İstediğin ücreti almak istiyorsan, oynayıp kazanırsın." dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 18.9.2020 10:27 Son Güncelleme: 18.9.2020 10:46 ABONE OL
Beşiktaş'tan Töre'ye oyna, kazan formülü

Beşiktaş, Gökhan Töre transferini tamamlarken, bu oyuncuyla kısa bir görüşme yapan Başkan Ahmet Nur Çebi, yıllık ücret konusunda futbolcuyu ikna ederken Töre'ye şunları söyledi: "Şartlarımız belli. İstediğin ücreti almak istiyorsan, oynayıp kazanırsın." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yılan hikayesine dönen Gökhan Töre transferini, yaptığı yarım saatlik görüşme sonrasında noktaladı ve oyuncuya imzayı attırdı. Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini fesheden Töre, siyah-beyazlı ekiple masaya oturmuş ancak anlaşma bir türlü gerçekleşmemişti. Beşiktaş'tan yıllık 1.2 milyon Euro istediği iddia edilen oyuncuya Beşiktaş'ın teklifi ise 600 bin Euro olmuştu. Aradaki uçurum nedeniyle bu transfer bir türlü gerçekleşmezken devreye Başkan Ahmet Nur Çebi girdi. Dün oyuncuyla bir görüşme yapan Çebi, yaklaşık yarım saatlik görüşme sonrasında Gökhan Töre'ye imzayı attırdı.

4.5 MİLYON TL GARANTİ ÜCRET

Gökhan Töre ile bir görüşme gerçekleştiren Ahmet Nur Çebi, "İstediğin parayı kazanmak istiyorsan, oynadıkça kazanırsın" ifadelerini kullandı ve Töre'yle anlaşma sağlandı. Beşiktaş, Gökhan Töre'ye 4.5 milyon TL garanti ücret verecek ve maç başı da 100 bin TL ödeyecek. Töre, 40 maçta forma giyerse, yıllık ücreti 8.5 milyon TL'ye yükselecek.

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Beşiktaş'tan Töre'ye "oyna, kazan" formülü
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