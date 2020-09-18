Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Miami Boston serisinde 2-0 öne geçti

Miami Boston serisinde 2-0 öne geçti

'de 'i 106-101 yenen , finalinde 2-0 öne geçti. Heat'te 25 sayı ve ise 21 sayıyla galibiyette başrol oynadı.

AA
Giriş Tarihi: 18.9.2020 11:16 ABONE OL
Miami Boston serisinde 2-0 öne geçti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics'i 106-101 yenen Miami Heat, Doğu Konferansı finalinde 2-0 öne geçti.

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Doğu Konferansı finalinin ikinci karşılaşmasında ilk çeyreği 31-28 önde kapatan Celtics, ilk yarıda farkı 13'e çıkardı. Üçünü ve dördüncü çeyrekte daha etkili olan Heat karşılaşmadan 106-101 galip ayrıldı.

Heat'te Goran Dragic 25 sayı ve Bam Adebayo 21 sayı, 4 asist, 10 ribaunt üretti.

Celtics cephesinde Kemba Walker'ın 23 sayı 7 ribaunt, Jayson Tatum ve Jaylen Brown'ın 21'er sayılık performansları galibiyete yetmedi.

NBA'de en iyi 5'ler belli oldu! Denver Nuggets 11 yıl sonra konferans finalinde!

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ! Aleyna Çakır olayında şok gelişme! Şüpheli Ümit Can’ın annesi Gülay Uygun…
Uzmanlar açıkladı! Her gün bilmeden tüketiyoruz ama beyni küçültüyor!
Selin Ciğerci ile Deniz Akkaya birbirine girdi! Müstehcen görüntülerini ifşa etti
Son dakika: Yaşlı adamı darp etmişti... Halil Sezai tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderildi
SON DAKİKA: Müge Anlı'da işlenen Aleyna Çakır Ümitcan Uygun olayında flaş gelişme! Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulundu
Son dakika haberi: Şüpheli intihar! Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun boş bir arazide ölü olarak bulundu
Seren Serengil ile Yaşar İpek boşandı! Ünlü şarkıcı sevincini böyle kutladı…
Haftanın BİM 18 Eylül 2020 aktüel ürünleri bugün raflarda yerini aldı! BİM aktüel ürünler kataloğu listesinde neler var?
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a bir çalım daha! Gökhan Gönül...
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okul sınavları açıklaması! 2020 Okul sınavları nasıl, ne zaman olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Miami Boston serisinde 2-0 öne geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA