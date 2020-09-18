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Sörloth transferi hakkında konuştu!

dakika haberleri... Geçtiğimiz sezonu 'd gol kralı olarak tamamlayan Norveçli yıldız Sörloth'un ayrılığı artık an meselesi. Trabzonspor Başkanı , yıldız ismin transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, " milyon euro gibi bir ." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 18.9.2020 16:48 Son Güncelleme: 18.9.2020 17:06 ABONE OL
Ahmet Ağaoğlu Sörloth transferi hakkında konuştu!

Trabzonspor kafilesinin Denizli'ye hareket etmeden önce Başkan Ağaoğlu açıklamalarda bulundu.

İŞTE AĞAOĞLU'NUN ÖNE ÇIKAN SÖZLERİ:
Transferler devam ediyor. Eksiklerimizi çok iyi bildiğimiz ve çok büyük özveriyle çalıştığımız için en kısa zamanda taraftarın arzuladığı Trabzonspor'u sahaya yansıtacağız.

Daha ligin başı. Öyle hemen karamsarlığa kapılmak çok doğru bir bakış açısı değil. Tabiki nasıl başladığın çok önemli ama ondan daha önemli olan nasıl bitirdiğin. Bu mücadelenin içinde her zaman olacağımızı söylemiştik, aynı şekilde devam ediyoruz.

Bugün transferlerden bahsederken bu takımın limitinin 152 milyon TL olduğunu bilmek hepinizin görevi. 132 Milyon yüzde 15 fazlasıyla 152 milyon dediğiniz zaman 17 Milyon Euro'ya denk geliyor. Bunun içinde vergi, prim, bonservis aynı zamanda tüm futbolla alakalı giderler var. Menajer giderleri dahil olmak üzere.

SÖRLOTH SÖZLERİ
Ne Trabzonspor'un onayı olmadan, ne de Crystal Palace'nin onayı olmadan bu futbolcuyu başka kulübe transfer etme hakkı ve şansı yoktu. 15 gündür devam eden görüşmelerde Leipzing dahil 3 kulübün görüşmeleri ki olabilecekse de Türk futbol tarihinde eşi benzeri olmayan anlaşma çerçevesinde oyuncu Leipzing kulübüne transfer olacak. Bir de şu unutulmasın. Hafızamız taze. Geldiği zaman yapılan bütün eleştiriler oyuncunun ve bizim hafızamızda. Giderken farklı eleştirilerde bulunmak doğru bakış açısı değil. 375 bin Euro'ya mal olmuş kiralık, bir sene sonra 11 - 12 milyon Euro gibi bir gelir bırakarak, bir sonra ki transferinden de pay bırakarak giden bir oyuncudan bahsediyoruz. bunun Türk futbol tarihinde eşi benzeri bir uygulama var sa ki ben bilmiyorum.

Ahmet Ağaoğlu Sörloth transferi hakkında konuştu!

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Ahmet Ağaoğlu Sörloth transferi hakkında konuştu!
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