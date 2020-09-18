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Son dakika: de transferinde 'a şok! Dava açıldı

Son dakika haberleri | Orta saha arayışında olan Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde de 'yı bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Ancak siyah-beyazlıların bu nedeniyle başı ağrıyabilir. Brezilyalı yıldızın sözleşmesini feshettiği hem Beşiktaş'a hem de Josef de Souza'ya dava açtı.

Giriş Tarihi: 18.9.2020 23:31 Son Güncelleme: 18.9.2020 23:37 ABONE OL
Son dakika: Josef de Souza transferinde Beşiktaş'a şok! Dava açıldı

Al Ahli ile sözleşmesini fesheden ve Beşiktaş'a transfer olan Josef de Souza, siyah-beyazlılarla 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.



Arabistan ekibi, bu transferden dolayı Beşiktaş'ı dava edeceğini açıkladı.

JOSEF DE SOUZA'DAN FLAŞ YANIT

Arap kulübüne konuyla ilgili yanıt veren Josef ise, "Neden imzaladığımız anlaşmayı göstermiyorsunuz? Neden sözleşmeyi feshetmeden önce kaç kare ödeme için yolladığımız e-maillleri paylaşmıyorsunuz? Maalesef Al Ahli'yi bir amatör yönetiyor. Kulüp çok büyük ancak yönetim küçük." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Josef de Souza transferinde Beşiktaş'a şok! Dava açıldı
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