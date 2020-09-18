Transferde son dakika: Thiago Alcantara Liverpool'da!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Bayern Münih'te forma giyen İspanyol futbolcu Thiago Alcantara'yı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ile uzun süreli sözleşme imzalandığı belirtildi.

Liverpool kadrosuna dahil olmaktan heyecan duyduğunu belirten Thiago, "Uzun zamandır bu anı bekliyordum ve burada olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

İngiliz basını, Liverpool'un İspanyol futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını ve Bayern Münih'e 20 milyon sterlin bonservis bedeli ödediğini iddia etti.

2013 yılında Bayern Münih'e transfer olan Thiago, takımıyla 1 kez UEFA Şampiyonlar Ligi, 7 kez de lig şampiyonluğu yaşadı. Alman ekibinde toplamda 235 karşılaşmada forma giyen Thiago, 31 gol kaydetti.