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'in ikinci haftasında sahasında 'u konuk ediyor. Ligin ilk haftasında ev sahibi ekip 'u deplasmanda 2-0 mağlup etmişti. Konuk Kayserispor da ilk hafta 'yı 1-0 yenip lige galibiyetle başlamıştı. İki 3 puanlı takımın çıktığı zorlu 90 dakikayı canlı olarak sabah.com.tr/spor'dan takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 19.9.2020 18:34 Son Güncelleme: 19.9.2020 19:04 ABONE OL
Alanyaspor - Kayserispor | CANLI

Süper Lig'in ikinci haftasında Alanyaspor sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Ligin ilk haftasında ev sahibi ekip Sivasspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etmişti. Konuk Kayserispor da ilk hafta Kasımpaşa'yı 1-0 yenip lige galibiyetle başlamıştı. İki 3 puanlı takımın çıktığı zorlu 90 dakikayı canlı olarak sabah.com.tr/spor'dan takip edebilirsiniz.



ALANYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ

Alanyaspor: Marafona, Tzavellas, Fatih, Caulker, Juanfran, Moubandje, Efecan, Salih, Bakasetas, Davidson, Bareiro

Kayserispor: Lung, Attamah, Dimitrios, Lopes, Yasir, Ackah, Campanharo, Hasan Hüseyin, Uzodimma, Muğdat, Kanga

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Alanyaspor - Kayserispor | CANLI
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