Alanyaspor - Kayserispor | CANLI

Süper Lig'in ikinci haftasında Alanyaspor sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Ligin ilk haftasında ev sahibi ekip Sivasspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etmişti. Konuk Kayserispor da ilk hafta Kasımpaşa'yı 1-0 yenip lige galibiyetle başlamıştı. İki 3 puanlı takımın çıktığı zorlu 90 dakikayı canlı olarak sabah.com.tr/spor'dan takip edebilirsiniz.
ALANYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ
Alanyaspor: Marafona, Tzavellas, Fatih, Caulker, Juanfran, Moubandje, Efecan, Salih, Bakasetas, Davidson, Bareiro
Kayserispor: Lung, Attamah, Dimitrios, Lopes, Yasir, Ackah, Campanharo, Hasan Hüseyin, Uzodimma, Muğdat, Kanga