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Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 2. haftasında , sahasında 'ı ağırlayacak. İlk hafta Başakşehir, Hatayspor karşısında mağlubiyet yaşarken Galatasaray da sahasında Gaziantep FK'yı mağlup etmişti. Üç puan için önem arz eden mücadele yaklaştıkça, canlı yayın kanalı ve diğer birçok bilgi de merak ediliyor. Bu doğrultuda, 'Başakşehir Galatasaray maçı hangi kanalda canlı izlenecek?' sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 19.9.2020 13:15 ABONE OL
Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 2. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. İlk hafta Başakşehir sürpriz bir yenilgi yaşarken Galatasaray ise sahasında Gaziantep FK'yı 3-1 ile geçmişti. Zorlu geçmesi beklenen mücadele yaklaştıkça 'Başakşehir Galatasaray maçı hangi kanalda canlı izlenecek?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde.

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

20 Eylül Pazar günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Medipol Başakşehir - Galatasaray maçı saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

ARDA TURAN ESKİ TAKIMINA KARŞI

Altyapısından çıktığı Galatasaray'a 9 yıl aradan sonra dönen Arda Turan, eski takımı Medipol Başakşehir'e karşı ilk kez forma giyecek.

Galatasaray'dan 2011'de İspanya'nın Atletico Madrid takımına transfer olan Arda Turan, ardından Barcelona'ya geçti. Arda, Katalan temsilcisinden kiralık olarak 2018'in ocak ayında Medipol Başakşehir'e transfer oldu. Turuncu-lacivertli takımda 2 yıl kalan tecrübeli futbolcu, ocak ayında İstanbul temsilcisi ile yollarını ayırdı.

Mayıs ayında Barcelona ile sözleşmesinin sona ermesiyle Galatasaray'a dönen Arda Turan, ayrılmasının ardından eski takımı Medipol Başakşehir'e ilk kez rakip olacak.

EMRE AKBABA SAKAT, ETEBO'NUN DURUMU BELİRSİZ

Galatasaray'da Emre Akbaba sakatlığı nedeniyle Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Sağ üst arka adalesinden sakatlık yaşayan ve tedavisi süren Emre, bir süre daha takımdan ayrı kalacak. Takıma yaklaşık 10 gün önce katılan, antrenman ve maç eksiği olan yeni transferlerden Oghenekaro Etebo hakkındaki kararı teknik direktör Fatih Terim verecek.

Öte yandan Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Oghenekaro Etebo, Fatih Terim'in görev vermesi durumunda Medipol Başakşehir müsabakasıyla ilk kez sarı-kırmızılı formayı giymenin heyecanını yaşayacak.

Medipol Başakşehir'de ise sakatlığı olan Okechukwu Azubuike dışında eksik bulunmuyor.

LİGDE SON 6 DEPLASMAN MAÇINI KAZANAMADI

Galatasaray, Süper Lig'deki son 6 deplasman maçında galibiyet çıkaramadı.

Son yıllarda dış sahadaki sıkıntılı performansıyla dikkati çeken sarı-kırmızılı ekip, 2019-2020 sezonunda rakip sahadaki son 6 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı. Galatasaray, söz konusu süreçte üçer beraberlik ve yenilgi gördü.

Sarı-kırmızılı takım, yeni sezonda ligdeki ilk deplasman maçında bu kötü seriyi kırmak için mücadele edecek.

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Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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