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Son dakika haberleri... Siyah-beyazlılar, transferinin ardından sağ bek takviyesine yoğunlaştı. Nazım Sangare transferinde 'nin devreye girmesiyle Kartal'ın yeni hedefi 'li oyuncu oldu.

İHA
Giriş Tarihi: 19.9.2020 14:18 Son Güncelleme: 19.9.2020 14:35 ABONE OL
Beşiktaş, DeAndre Yedlin'e teklif yapacak

Gökhan Töre'yi kadrosuna katarak kanat transferini çözen Beşiktaş, sağ bek için girişimlerini hızlandırdı. Siyah-beyazlılar, Newcastle forması giyen DeAndre Yedlin'i kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak eski yıldızı Gökhan Töre'yi kadrosuna katan siyah-beyazlılar, sağ bek ve forvet transferiyle kadrosunu tamamlayacak. Bu 2 mevki için görüşmelerini yürüten Kara Kartal'ın gündemine, Newcastle United forması giyen DeAndre Yedlin girdi. 27 yaşındaki sağ bek oyuncusunun takımıyla 1 yıllık kontratı bulunuyor ancak son dönemde forma şansı bulamayan Yedlin, takımdan ayrılmak istiyor. Tyler Boyd'un milli takımdan da arkadaşı olan Yedlin için girişimlerine başlayan Beşiktaş, bu transferi ücret ödemeden tamamlamak istiyor. Yedlin'in Newcastle'den bonservisini alması durumunda, siyah-beyazlı idareciler bu oyuncu için girişimlerini hızlandıracak. Yedlin'le ilgilenen bir diğer kulüp ise ABD ekiplerinden Seattle Sounders.

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Beşiktaş, DeAndre Yedlin'e teklif yapacak
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