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'den için teklif!

Son dakika haberleri... Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Teknik Direktör Erol Bulut, 'dan eski öğrencisi olan 'ı kadrosunda görmek istiyor. İşte Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a Bakasetas teklifi...

Giriş Tarihi: 19.9.2020 09:33 Son Güncelleme: 19.9.2020 09:41 ABONE OL
Fenerbahçe'den Anastasias Bakasetas için teklif!

Fenerbahçe'den bir sürpriz transfer hamlesi de yurt içinde geldi. Sarı-lacivertli kulübün, Erol Bulut'un Alanyaspor'dan öğrencisi Anastasias Bakasetas için teklif yaptığı belirtildi. Yönetimin, 27 yaşındaki orta saha için turuncu-yeşillilere 3 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra Michael Frey'i önerdiği ileri sürüldü.

Forvet arkası ve kanatlarda oynayan Yunan futbolcu, geçtiğimiz sezon 43 maçta 14 gol ve 8 asistlik muhteşem bir performans sergilemişti. Alanyaspor ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Anastasias Bakasetas, ülkesinde AEK, Panionios, Aris gibi takımlarda da forma giydi. Yunan Milli Takımı'nda da 27 kez görev yaptı.

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Fenerbahçe'den Anastasias Bakasetas için teklif!
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