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'dan 'yi kadrosuna kattı!

Son dakika haberleri... Transfer döneminin başında ile sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül'ü kadrosuna katan Fenerbahçe, sağ beke ikinci takviyesini 'dan Sangare ile yaptı.

Giriş Tarihi: 19.9.2020 21:30 Son Güncelleme: 19.9.2020 21:56 ABONE OL

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Transfer döneminin başında Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül'ü kadrosuna katan Fenerbahçe, sağ beke ikinci takviyesini Antalyaspor'dan Sangare ile yaptı.



ALİ ŞAFAK ÖZTÜRK DE AÇIKLAMIŞTI
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Beşiktaş - Antalyaspor maçından sonra Sangare'nin transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Öztürk, Sangare için Fenerbahçe ile anlaştıklarını belirtti.

"Nazım Sangare için Fenerbahçe'den 1 milyon 750 bin euro + oyuncu takası + sonraki satıştan pay çerçevesinde bir teklif geldi. Biz de teklifi kabul ettik."

"Fenerbahçe ve Beşiktaş, 3 hafta kadar önce Nazım için iletişime geçti. Biz beklentimizi söylediğimizde Fenerbahçe rakam fazla dedi, Beşiktaş ile görüşmeler ilerledi. Beşiktaş'la ilk başta anlaşıldı ama sonra kendi tekliflerinin yüksek olduğunu söylediler."

"Biz bu indirim isteğini reddettik. Sonrasında Beşiktaş'tan gelecek tekliflerin inandırıcılığına inanmadık. Daha sonra Fenerbahçe'den teklif geldi ve biz bu teklifi kabul ettik. Oyuncu ile Fenerbahçe'nin görüşmeleri başladı."

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ten Nazım Sangare açıklaması!

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Fenerbahçe Antalyaspor'dan Nazım Sangare'yi kadrosuna kattı!
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