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'da 2 imza birden!

Son dakika haberleri | Sarı-kırmızılılarda gösterdikleri performansla teknik direktör 'in vazgeçilmezleri olan Marcao ve Luyindama, yeni sözleşmeyi kapıyor. Aslan, sözleşmeleri 2020'de bitecek iki yıldıza zamlı imza attıracak.

Giriş Tarihi: 19.9.2020 01:04 ABONE OL
Galatasaray'da 2 imza birden!

Sarı-Kırmızılı yönetim, sözleşmeleri 2022 yılında sona erecek iki yıldız stoperin sözleşmelerini uzatmak ve maaşlarında iyileştirmeye gitmek için harekete geçti. Galatasaray önümüzdeki sezon yüksek gelir elde etmeyi düşündüğü iki oyuncusu ile masaya oturacak ve sözleşmelerini uzatmaya çalışacak. Ayrıca bu iki yıldızın maaşlarında iyileştirmeye gidilecek.

Galatasaray yönetimi, iki oyuncuya gelecek muhtemel teklifler karşısında elinin güçlü olmasını istiyor. İngiliz takımlarının gözdesi olan Luyindama ve İtalyan ekiplerinin takibindeki Marcao'nun teklife vereceği cevap merakla bekleniyor. (Takvim)

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Galatasaray'da 2 imza birden!
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