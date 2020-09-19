Hertha Berlin Wreder Bremen deplasmanında şov yaptı!

Bundesliga'nın ilk haftasında Hertha Berlin, Werder Bremen deplasmanında sahaya çıktı. Deplasman ekibi, sahadan 4-1'lik skorla galip ayrıldı. Bundesliga'nın ilk haftasında Hertha Berlin, Werder Bremen deplasmanında sahaya çıktı. Deplasman ekibi, sahadan 4-1'lik skorla galip ayrıldı. Hertha Berlin'e galibiyeti getiren golleri Peter Pekarik, Lukebakio, Matheus Cunha ve Jhon Cordoba kaydetti. Ev sahibi Werder Bremen'in tek golü ise Davie Salke'den geldi. Bu sonuçla, Hertha Berlin Bundesliga'ya 3 puanla başlarken, Werder Bremen ise sahasından puansız ayrıldı. Hertha Berlin, önümüzdeki hafta sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak. Werder Bremen ise Schalke 04 deplasmanına konuk olacak. GOL | Werder Bremen 0-1 Hertha Berlin GOL | Werder Bremen 0-2 Hertha Berlin GOL | Werder Bremen 0-3 Hertha Berlin GOL | Werder Bremen 1-3 Hertha Berlin GOL | Werder Bremen 1-4 Hertha Berlin