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kimdir, ve hangi mevkide oynuyor? Ömer Faruk Beyaz'ın hayatı ve kariyeri

Son günlerde adı transfer dedikodularına karışan , sporseverlerin en çok araştırdığı isimlerin başında yer alıyor. 'de oynayan genç oyuncu, Türk futbolunun en çok potansiyel vaat eden isimlerinden birisi olarak görülüyor. Peki, Ömer Faruk Beyaz kimdir, ve hangi mevkide oynuyor? İşte, Ömer Faruk Beyaz'ın hayatı ve futbol kariyeri...

Giriş Tarihi: 19.9.2020 14:46 ABONE OL
Ömer Faruk Beyaz kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor? Ömer Faruk Beyaz'ın hayatı ve kariyeri

Fenerbahçe'de forma giyen genç oyuncu Ömer Faruk Beyaz'ın ismi bir süredir transfer gündeminde yer alıyor. Bu noktada, Ömer Faruk Beyaz'ın hayatı ve futbol kariyeri de merak ediliyor. 2003 doğumlu olan genç oyuncu, Türk futbolunun en çok gelecek vaat eden isimlerinden birisi olarak gösteriliyor. Peki, Ömer Faruk Beyaz kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor? İşte, Ömer Faruk Beyaz'ın hayatı ve futbol kariyeri...

ÖMER FARUK BEYAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Ömer Faruk Beyaz, 29 Ağustos 2003 İstanbul doğumlu. On Numara mevkisinde oynayan Türk futbolcu,Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir. En potansiyelli Türk futbolculardan biri olarak gösterilmektedir. Fenerbahçe ile 31 Mayıs 2021'e kadar sözleşmesi bulunmaktadır. 31 Ağustos 2019'da Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzaladı. 16 Haziran 2020 tarihinde Trabzonspor'a karşı oynanan maçın 87. dakikasında Garry Rodrigues'in yerine oyuna girerek Fenerbahçe forması ile ilk resmi maçına çıktı. 7 Temmuz 2020 tarihinde Gençlerbirliği'ne karşı oynanan maçın 86. dakikasında Tolgay Arslan'ın yerin oyuna girerek ilk lig maçına çıkmış oldu.12 Temmuz 2020 tarihinde Sivasspor ile oynanan lig maçında Fenerbahçe formasıyla ilk kez ilk 11'de yer aldı. Aynı zamanda Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de maça çıkan en genç oyuncu oldu.

ÖMER FARUK BEYAZ MİLLİ TAKIM KARİYERİ!

24 Ekim 2017'de ilk kez Türkiye U-15 forması giydi. 11 maça çıkan Ömer Faruk, 4 gol kaydetti. Türkiye U-16 formasıyla 14 maçta 7 gol, Türkiye U-17 formasıyla 10 maçta 4 gol atmayı başardı. 21 Ağustos 2020'de ümit millî takıma çağrıldı.

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Ömer Faruk Beyaz kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor? Ömer Faruk Beyaz'ın hayatı ve kariyeri
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