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'den 'ye golcü itirafı! "O ismi hayalinde görür"

Son dakika haberleri | 'yi Lazio'ya satan Fenerbahçe'de golcü arayışları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin listesinde birçok yıldız bulunurken, usta yorumcu transferle alakalı flaş ifadeler kullandı. Dilmen, Fenerbahçe'nin adının anıldığı yıldız için 'rüyasında görür' yorumunu yaptı. İşte Dilmen'in Fenerbahçe'nin transfer gündemini değerlendirdiği o sözleri...

Giriş Tarihi: 19.9.2020 23:45 Son Güncelleme: 19.9.2020 23:46 ABONE OL
Transferde son dakika: Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye golcü itirafı! O ismi hayalinde görür

, NTV'de yayınlanan Yüzde Yüz programında 'nin transferini ve gündemini değerlendirdi.

"SERGEN HOCA İSTİYORDU"

Fenerbahçe, hem hem de Nazım Sangare ile anlaşmış. ile Fenerbahçe istiyor deniliyordu. Sergen Hoca istiyordu, 1.5 milyon euro teklif yaptıklarını söylemişti. Arada belli bir rakam kalmıştı. Fenerbahçe aldı.

Transferde son dakika: Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye golcü itirafı! O ismi hayalinde görür

"FENERBAHÇE İÇİN LÜKS DEĞİL"

'Aman acil' durumu olan 'tı. içinse büyük lüks değil. Bu sezon 40-50 maç oynayacak Fenerbahçe, 36 yaşındaki 'e alternatif iyi bir yaptı. Dirar, gözden çıktı. İyi transfer bu. 5-6 yıl oynar. Gökhan olmadığı zaman oynar.

Transferde son dakika: Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye golcü itirafı! O ismi hayalinde görür

"POLLYANNA OLMAYALIM AMA..."

Pollyanna olmayalım ama şu olabilir mi; 'ın daha çok ihtiyacı var, aman sen çık, ben alayım olabilir mi, olmaz mı tartışılır. Davulun sesi uzaktan başka gelirmiş, biz dışarıdan bakıyoruz.

Transferde son dakika: Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye golcü itirafı! O ismi hayalinde görür

"EMRE, MAYIS AYINDA SÖYLÜYORDU"

Ta mayıs ayında , 'yi istediğini söylüyordu bana. Jailson ile Mevlüt'ü bile teklif etmişler o zaman. Birkaç gün gazetede okudum. 'ın da istediğini biliyordum. , bir de çalgıcı santrfor alsın. Biri çalsın, biri oynasın. Hayırlısı olsun.

Transferde son dakika: Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye golcü itirafı! O ismi hayalinde görür

"İYİ PARALAR GELDİ FENERBAHÇE'YE"

, bonservis elde etme konusunda 5-6 yıldır çok önde gidiyor. Ona rağmen şampiyon olmakta zorluk yaşıyor. Eljif'i ciddi paraya sattı, Josef ve Giuliano'yu 25-26'ya sattılar, Vedat 17.5 + 2, 4.5 Jailson'a satıldı. Orta saha Jailson'a 4.5 vermişlerdir, stoper Jailson'a 450 verilmez. O paranın yüzde 20'si eski kulübüne gidebilir. İyi paralar geldi, limit de artar.

Transferde son dakika: Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye golcü itirafı! O ismi hayalinde görür

"GÖKHAN'A ATEŞ ETSEN 2 SENE OYNAR"

'nin Nazım hamlesi, yanlış bir hamle değil. Gökhan'a ateş etsen 3 sene oynamaz. Maksimum 2 yıl oynar. Bu sene de Gökhan'dan 50 maç beklemek haksızlık olur. Rotasyonda Dirar, kafa olarak zaten bitmiş. Nazım ile 5-6 sene burayı kapattın. 'u seneler önce Fenerbahçe 10 milyona almıştı. 1.750 diyor. Bu maksimum paradır.

Transferde son dakika: Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye golcü itirafı! O ismi hayalinde görür

"SANGARE İLE ŞAMPİYON OLURSUN"

Sangare ile şampiyonluğa oynarsın. 26 civarında 'nin yaş ortalaması. , Comolli'den farklı olarak tanıdığımız, bildiğimiz hazır oyuncuları aldı. Hedefi şampiyonluk olan Fenerbahçe olarak, ekonomik kriterlere rağmen ne yapıp edip 'yi tutardım ben.

Transferde son dakika: Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye golcü itirafı! O ismi hayalinde görür

"ORIGI'YI HAYAL EDİYORLAR"

Arkadaşım Divock Origi'yi 'de hayal ediyor. Hayal eder zaten. Muriqi kararına ise ise ekonomik olarak da saygı duymak zorundayız bu karara.

Transferde son dakika: Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye golcü itirafı! O ismi hayalinde görür

"SERDAR AZİZ YİNE 1 NUMARA"

Bana göre iki soru işaretli stoper aldılar. Bence birinci stoper olur, 3 yabancı artı Sadık var. Wolfsburglu ve Uruguaylı stoperleri bekleyip göreceğiz. 4-5 maç izleyeceğiz, sabırlı davranacağız. Çok olumlu referanslar almadım. Geçen haftaki 11'i sahaya koyun, yine 6. olur dersin. Santfor Frey ve Deniz Türüç...

Transferde son dakika: Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye golcü itirafı! O ismi hayalinde görür

"BU SEZON OLAMAZSA REKOR"

, bu sezon şampiyon olamazsa rekor kıracak. dışında kimsenin bu kadar kredisi olamazdı. O da farkında, bu sene işler kötü gitmemeli.

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Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye golcü itirafı! "O ismi hayalinde görür"
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