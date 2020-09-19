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Sangare'de ibre 'ye kaydı! ...

Son dakika haberleri | Transfer sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor. 'ün arkasına bir ismi daha katmak isteyen Kanarya'nın hedefi ... 'ın da istediği milli yıldızın transferinde ibre Fenerbahçe'ye kaydı.

Giriş Tarihi: 19.9.2020 01:04 ABONE OL
Sangare'de ibre Fenerbahçe'ye kaydı! Beşiktaş...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sağ bek Nazım Sangare için Antalyaspor ile görüştü. Fenerbahçe, Antalyaspor'un Beşiktaş'tan da istediği 500 bin Euro kiralama bedeli ve 1.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kabul ederse transfer sonuçlanacak.

Takımın kaptanı Gökhan Gönül ile forma rekabeti verebilecek yerli bir sağ bek arayışı olan Sarı-Lacivertliler, Nabil Dirar'ı ise başka bir takıma satmayı planlıyor. Nazım Sangare'yi daha önce Beşiktaş da istiyordu. Ancak son gelişmeler Nazım Sangare'de ibreyi Fenerbahçe'ye doğru kaydırmış durumda. 26 yaşında ve 1.85 boyunda olan Nazım Sangare 3 kez A Milli Takım formasını giydi. (Takvim)

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Sangare'de ibre Fenerbahçe'ye kaydı! Beşiktaş...
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