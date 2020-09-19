Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş'tan TFF'ye flaş başvuru! "Antalyaspor yeniden corona virüsü testine girsin"

Son dakika: 'tan 'ye flaş başvuru! " yeniden corona virüsü testine girsin"

Son dakika haberleri... 'de bu akşam oynanacak olan Beşiktaş- mücadelesi öncesi siyah-beyazlı ekipten 'ye flaş bir başvuru yapıldı. Beşiktaş, Antalyasporlu futbolcuların yeniden corona virüsü testine girmesini federasyondan talep etti.

Giriş Tarihi: 19.9.2020 14:11 Son Güncelleme: 19.9.2020 14:34 ABONE OL
Son dakika: Beşiktaş'tan TFF'ye flaş başvuru! Antalyaspor yeniden corona virüsü testine girsin

Beşiktaş Kulübü TFF, UEFA ve Kamu Kurumları ile İlişkiler Sorumlusu Kemal Erdoğan, bu akşam karşılaşacakları Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesinde kırmızı-beyazlı rakiplerini yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi yaptırmaya davet etti.

Erdoğan, "Antalyaspor'un çok sayıda futbolcusu ile teknik ve idari heyet üyesinin Kovid-19 pozitif olduğu yönünde basın ve sosyal medyada yer alan iddialar; sporcularımız ile teknik ve idari heyet üyelerimizin sağlığı hususunda endişe duymamıza neden oldu." diye konuştu.

"MASRAFLAR KARLŞILANACAK"

Antalyaspor'un son açıklamasının kendilerini bir nebze rahatlattığını kaydeden Erdoğan şunları söyledi: "Dün gece yapılan açıklamada, basın ve sosyal medyada yer alan iddiaların aksine, bir futbolcu ve bir personelde Kovid-19 bulgusuna rastlandığı ifade edilmesi tarafımızı bir nebze rahatlatmış olsa da A takımımızın sağlığını korumak, camiamızın ve taraftarlarımızın endişelerini gidermek için son bir test yapılması tarafımızca zaruri görülmektedir. Başta insan sağlığına verdiğimiz büyük önem ve kamuoyunda yaşanan endişeleri gidermek amacıyla İstanbul'da bulunan Antalyaspor kafilesini, masrafları tarafımızca karşılanacak Kovid-19 tanı testi yaptırmaya davet ediyoruz. İnsan sağlığına önem veren Antalyaspor'un da bu testten kaçınmayacağını düşünüyoruz. Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) da resmi bir yazıyla bu talebimizi ileterek başvurumuzu yaptık."

ANTALYASPOR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un, takıma yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonuçlarının tutarsız olmasıyla ilgili araştırma ve inceleme yapacağı bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, bilgi kirliliğinin önüne geçmek ve haksız eleştirilere meydan vermemek için bir açıklama yapma gereği doğduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fraport TAV Antalyaspor teknik ekibimiz, oyuncularımız ve personelimiz için önceki gün ve dün yapılan, tutarsız sonuçların alındığı testlerin ikisi de sağlık sponsorumuz Memorial Antalya Hastanesi tarafından yapılmamıştır. Tutarsız test sonuçlarıyla ilgili gerekli araştırma ve inceleme, yönetimimiz tarafından yapılacak, titizlikle takip edilecektir."

Süper Lig'in ikinci haftasında Vodafone Park'ta bugün saat 19.00'da başlaması planlanan Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi, önceki gün ve dün özel laboratuvara yaptırılan ve tutarsız sonuçlar alındığı bildirilen Covid-19 testlerinin ardından, dün akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ne çağrılan Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ekibince gerçekleştirilen testlerin sonuçları beklenmişti.

Akdeniz temsilcisi, 1 futbolcu ile 1 kulüp personelinde Kovid-19'a rastlandığının açıklanması üzerine dün gece İstanbul'a hareket edebilmişti.

Beşiktaş - Antalyaspor maçına corona şoku! Son dakika: Antalyaspor'a corona virüsü müjdesi! Kitler bozukmuş

EN ÇOK OKUNANLAR

19-20 Eylül 2020 Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi mi, yasaklar geri mi geliyor? Bugün sokağa çıkma yasağı var mı?
SON DAKİKA: Müge Anlı'daki Aleyna Çakır Ümitcan Uygun olayında çok önemli gelişme! Ümitcan Uygun'un ailesi tarafından hedef gösterilen Müge Anlı'dan ilk açıklama
Son dakika haberi: Ümit Can Uygun'un annesinin şüpheli ölümünde flaş gelişme! Müge Anlı canlı yayınında kritik ihbarlar!
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, düşecek mi, yükselecek mi? İşte 19 Eylül 2020 rakamları!
SON DAKİKA | Aleyna Çakır'ın ölümündeki şüpheli ismin annesi intihar mı etti, öldürüldü mü? Ümit Can Uygun'un annesinin ölümünü parmak izi çözecek!
Son dakika! Corona virüs ile ilgili güzel gelişme! Mutasyona uğrama hızı düştü...
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! İşte corona virüs aşısının kullanılmaya başlanacağı tarih
SON DAKİKA | İlkokul - Ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak? 21 Eylül Pazartesi okullar açılacak mı, kaçıncı sınıflar okula gidecek?
Mazhar Alanson açıkladı! Özkan Uğur'un sağlık durumu…
Kas ve kemikleri güçlendiren en etkili gıda!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Beşiktaş'tan TFF'ye flaş başvuru! "Antalyaspor yeniden corona virüsü testine girsin"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA