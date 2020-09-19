Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor’dan stoper avı

’dan stoper avı

Bordo-mavili yönetim defansa takviye için üç koldan saldırıyor. Savunmanın göbeğine iki takviye birden yapacak olan , uzun süredir gündeminde olan 'nun yanı sıra Erik Sviatchenko ve Ngadeu Ngadjui ile de görüşüyor

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 19.9.2020 ABONE OL
Trabzonspor’dan stoper avı
Teknik ekiple yapılan değerlendirme sonrası iki stoper takviyesi yapma kararı alan Trabzonspor, listesini genişletip çalışmalarına hız verdi. Fırtına 1 aydır kadrosuna katmak için uğraştığı Palmeiras forması giyen Vitor Hugo için görüşmelere yoğun şekilde devam ediyor. 29 yaşındaki oyuncunun da gelmek istemesine rağmen, Brezilya kulübünün yüksek bonservis beklentisi sorun yaratıyor.
Yönetimin savunmaya liderlik etmesi için istediği diğer stoper ise Danimarka'nın Midtjylland takımında oynayan Erik Sviatchenko... Danimarkalı oyuncunun istekli bir tavır takındığı, kulübüyle de 1 milyon Euro'luk fark kaldığı öğrenildi.

ALTERNATİF NGADJUİ
Üçüncü alternatif olarak ise Gent'te forma giyen Ngadeu Ngadjui gündeme alındı. 29 yaşındaki Kamerunlu futbolcu için kulübüne kiralama teklifi yapmaya hazırlanan bordo-mavililerin, satın alma opsiyon rakamını yüksek tutarak transferi bitirmeye çalışacağı ifade edildi.

VİTOR HUGO
Hugo, Temmuz 2019'da 5.5 milyon Euro'ya Palmeiras'a transfer olmuştu.

ERİK SVIATCHENKO
Danimarka Milli Takımı'nda da görev yapan 28 yaşındaki oyuncu Celtic forması da giymişti.

NGADEU NGADJUİ
Kamerunlu futbolcu geçtiğimiz sezonun başında Gent'e 4.5 milyon Euro'ya transfer olmuş, 48 maçta görev yapmıştı.

YENİ TRANSFERLER DENİZLİ'YE YETİŞTİ
Trabzonspor, yeni transferleri Benik Afobe ve Lewis Baker'in lisanslarını çıkararak bugünkü Denizlispor maçı için kadroya dahil etti. Takımla sadece 2 antrenman yapan Kongolu golcü Afobe'nin ilk 11'de sahaya çıkması, dün sağlık kontrolünden geçirilen, sonra da imzayı atan Baker'in de karşılaşmada yedek soyunması ve ihtiyaç halinde sahaya sürülmesi bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ümit Can Uygun'un annesinin şüpheli ölümünde flaş gelişme! Müge Anlı canlı yayınında kritik ihbarlar!
Son Dakika Haberi! Müge Anlı'daki Aleyna Çakır Ümitcan Uygun olayında yeni detaylar! Ümitcan Uygun'un ailesi tarafından hedef gösterilen Müge Anlı'dan ilk açıklama
SON DAKİKA! Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel altın fiyatları! 18 Eylül 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! İşte aşının kullanılmaya başlanacağı tarih
Mazhar Alanson açıkladı! Özkan Uğur'un sağlık durumu…
SON DAKİKA HABER - O bölge için korkutan deprem uyarısı! Uzman isim açıkladı: "Büyük deprem beklentisi içindeyiz"
Fatih Terim'i reddetti Beşiktaş'ı seçti
Kas ve kemikleri güçlendiren en etkili gıda!
Seren Serengil ile Yaşar İpek boşandı! Ünlü şarkıcı sevincini böyle kutladı…
SON DAKİKA: Bakan Koca'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması! 19-20 Eylül hafta sonu yarın sokağa çıkma yasağı kısıtlaması olacak mı, var mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor’dan stoper avı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA