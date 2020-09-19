Trabzonspor’dan stoper avı

Teknik ekiple yapılan değerlendirme sonrası iki stoper takviyesi yapma kararı alan Trabzonspor, listesini genişletip çalışmalarına hız verdi. Fırtına 1 aydır kadrosuna katmak için uğraştığı Palmeiras forması giyeniçin görüşmelere yoğun şekilde devam ediyor. 29 yaşındaki oyuncunun da gelmek istemesine rağmen, Brezilya kulübünün yüksek bonservis beklentisi sorun yaratıyor.Yönetimin savunmaya liderlik etmesi için istediği diğer stoper ise Danimarka'nın Midtjylland takımında oynayanDanimarkalı oyuncunun istekli bir tavır takındığı, kulübüyle de 1 milyon Euro'luk fark kaldığı öğrenildi.Üçüncü alternatif olarak ise Gent'te forma giyengündeme alındı. 29 yaşındaki Kamerunlu futbolcu için kulübüne kiralama teklifi yapmaya hazırlanan bordo-mavililerin, satın alma opsiyon rakamını yüksek tutarak transferi bitirmeye çalışacağı ifade edildi.Hugo, Temmuz 2019'da 5.5 milyon Euro'ya Palmeiras'a transfer olmuştu.Danimarka Milli Takımı'nda da görev yapan 28 yaşındaki oyuncu Celtic forması da giymişti.Kamerunlu futbolcu geçtiğimiz sezonun başında Gent'e 4.5 milyon Euro'ya transfer olmuş, 48 maçta görev yapmıştı.Trabzonspor, yeni transferleri Benik Afobe ve Lewis Baker'in lisanslarını çıkararak bugünkü Denizlispor maçı için kadroya dahil etti. Takımla sadece 2 antrenman yapan Kongolu golcüdün sağlık kontrolünden geçirilen, sonra da imzayı atan Bbekleniyor.