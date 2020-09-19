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Denizlispor- maçının ilk 11'leri belli oldu

'in 2. haftasında , deplasmanda Denizlispor'a konuk olacak. Sahasında 'a 3-1 yenilerek lige kötü bir başlangıç yapan bordo-mavili takım, ilk galibiyetini almak istiyor. Sezona 'de 5-1'lik ağır bir mağlubiyetle başlayen ev sahibi ekibin hedefi de puan ya da puanlar almak. Mücadele iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Giriş Tarihi: 19.9.2020 14:49 Son Güncelleme: 19.9.2020 15:03 ABONE OL
Denizlispor-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'de ikinci hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor.

Lige kötü başlayan iki takımın müsabakasında Denizlispor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Ligin açılış haftasında Eddie Newton'ın öğrencileri Beşiktaş'a 3-1, Prosinecki'nin talebeleri ise İzmir'de Göztepe'ye 5-1 kaybetti.

Denizli Atatürk Stadyumu'ndaki Denizlispor-Trabzonspor maçı saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak. Maçı tecrübeli hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU...

Denizlispor: Pantilimon, Tiago Lopes, Mustafa Yumlu, Tapia, Bakalorz, Oğuz, Bergdich, Aissati, Murawski, Recep Niyaz, Rodallega.

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Edgar, Campi, Serkan, Abdülkadir Parmak, Abdurrahim Dursun, Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Afobe.

FIRTINA SAKATLIKLARLA BOĞUŞUYOR

Karadeniz ekibinde, Beşiktaş maçında kırmızı kart gören yeni transfer Flavio ve sakatlıkları bulunan Trandsen, Pereira, Marlon, Hosseini, Yusuf Sarı, Kamil Ahmet Çörekçi ve Ekuban Denizlispor karşısında forma giyemeyecek.

FIRTINA 25-8 ÖNDE

Trabzonspor ile Yukatel Denizli, Süper Lig tarihinde 40 kez karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 40 karşılaşmada 25 galibiyet aldı, Ege temsilcisi 8 kez kazandı. 7 karşılaşma ise berabere bitti. Fırtına, bu maçlarda 59 gol atarken, kalesinde 31 gol gördü.

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Denizlispor-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu
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