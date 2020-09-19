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Tuzlaspor 1-0 (MAÇ SONUCU)

1. Lig'in 2. hafta maçında Tuzlaspor sahasında 'u konuk etti. Ev sahibi ekip müsabakayı Kutay'ın tek golüyle 1-0 kazandı.

İHA
Giriş Tarihi: 19.9.2020 16:18 ABONE OL
Tuzlaspor 1-0 Balıkesirspor MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Tuzlaspor evinde Balıkesirspor'u ağırladı.

Müsabaka Tuzlaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibin golünü Kutay attı. Bu sonucun ardından Tuzlaspor puanını 4 yaparken, Balıkesirspor ise 3 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR
25. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Serdar'ın şutunu kaleci Haydar kurtardı.
27. dakikada Emir'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ezeh'in şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
55. dakikada ceza sahası içine açılan ortadan İsmail'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp auta çıktı.
57. dakikada sağ tarafta topla buluşan Erdem'in ceza sahası içine açtığı ortada Kutay'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

Stat: Ümraniye Şehir
Hakemler: Murat Erdoğan xx, Furkan Ürün xx, Gökhan Barcın xx
Tuzlaspor: Haydar xx, Erdem xx, İsmail xx, Yohou, Yasin xx, Aykut xx, Vedat xx (Kutay dk. 46 xxx), Ahmet xx (Nwakali dk. 65 xx), Segbefia xx (Tarık dk. 90+3 ?), Sarr xx (Pucko dk. 46 xx), Özgürcan xx (Gökcan dk. 54 xx)
Yedekler: Kubilay, Baran
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Balıkesirspor: Atilla xx, Batuhan xx, Nwankwo xx, Emre xx (Görkem dk. 77 xx), Berat xx, Bilalli xx, Celal xx, Ezeh xx, Foxi xx (Emirhan dk. 67 xx), Serdar xx, Otoo xx
Yedekler: Yiğithan, Enes, Alperen, Kağan, Sedat, Ümit, Berkay
Teknik Direktör: Mesut Dilsöz
Gol: Kutay (dk. 57) (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Ahmet, İsmail, Segbefia (Tuzlaspor), Emre, Emirhan, Otoo, Nwankwo (Balıkesirspor)

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Tuzlaspor 1-0 Balıkesirspor (MAÇ SONUCU)
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