Başakşehir - Galatasaray | CANLI

Süper Lig'in ikinci haftası dev bir maça sahne oluyor. Son şampiyon Başakşehir evinde daha önceki iki sezonun şampiyonu Galatasaray'ı konuk ediyor. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği maç nefesleri kesecek.





İKİ TAKIMIN 11'LERİ

Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, İrfan Can, Mahmut, Edin Visca, Aleksic, Berkay, Demba Ba

Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Arda, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Falcao

ARDA TURAN ESKI TAKIMINA KARŞI

Yaz transfer döneminde G.Saray'a dönen yıldız futbolcu Arda Turan, Başakşehir maçında eski takımına karşı ilk kez mücadele edecek. 33 yaşındaki futbolcu, Barcelona'da oynadığı dönemde 2018 yılının ocak ayında turuncu-lacivertlilere transfer olmuştu. Başarılı futbolcu geçtiğimiz ocak ayında da Başakşehir'den ayrılmıştı.