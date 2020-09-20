CANLI | BB Erzurumspor - DG Sivasspor

Süper Lig'in 2. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadı'nda Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Serkan Tokat yönetiyor.
Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden BB Erzurumspor ligde ikinci galibiyetini almak istiyor. Ligdeki ilk maçında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 kaybeden Demir Grup Sivasspor ise ilk puanlarını kazanma hedefinde.
11'LER
BB Erzurumspor: Fabien Farnolle, Hasan Hatipoğlu, Kaan Kanak, Adolphe Teikeu, Gabriel Obertan, Arvydas Novikovas, Petrus Mayega, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Cenk Ahmet Alkılıç, Rashad Muhammed
DG Sivasspor: Mamadou Samassa, Samba Camara, Ziya Erdal, Caner Osmanpaşa, Yasin Öztekin, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Faycal Fajr, Max Gradel, Mustapha Yatabare, Casimir Ninga