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CANLI | Erzurumspor - DG

'in 2. haftasında , 'nda 'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem yönetiyor. Erzurumspor - DG Sivasspor maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 20.9.2020 13:25 ABONE OL
CANLI | BB Erzurumspor - DG Sivasspor

Süper Lig'in 2. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadı'nda Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Serkan Tokat yönetiyor.

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden BB Erzurumspor ligde ikinci galibiyetini almak istiyor. Ligdeki ilk maçında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 kaybeden Demir Grup Sivasspor ise ilk puanlarını kazanma hedefinde.

11'LER

BB Erzurumspor: Fabien Farnolle, Hasan Hatipoğlu, Kaan Kanak, Adolphe Teikeu, Gabriel Obertan, Arvydas Novikovas, Petrus Mayega, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Cenk Ahmet Alkılıç, Rashad Muhammed

DG Sivasspor: Mamadou Samassa, Samba Camara, Ziya Erdal, Caner Osmanpaşa, Yasin Öztekin, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Faycal Fajr, Max Gradel, Mustapha Yatabare, Casimir Ninga

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CANLI | BB Erzurumspor - DG Sivasspor
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