CANLI | Kasımpaşa - Çaykur Rizespor

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ikinci hafta heyecanı devam ediyor.
Ligin ilk haftasında Kasımpaşa Kayserispor'a 1-0 kaybetmişti. Çaykur Rizespor ise evinde güçlü rakibi Fenerbahçe'ye 2-1'lik skorla yenilmişti.
Yeni sezonun ilk galibiyeti için sahaya çıkan iki takımın mücadelesi saat 16.00'da başladı ve Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanıyor. Müsabaka beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanıyor.
Mehmet Altıparmak'ın yönetimindeki Kasımpaşa ile Tomas'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Rizespor arasındaki maçta Suat Arslanboğa düdük çalıyor.
İLK 11'LER...
Kasımpaşa: Ramazan, Pavelka, Tarkan, Jeanvier, Brecka, Sadiku, Yusuf, Aytaç, Hajradinovic, Varga, Carius.
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Selim, Meriah, Melnjak, Fabricio, Boldrin, Vetrih, Tunay, Samudio, Skoda.