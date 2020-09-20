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FK - Karagümrük | CANLI

'in 2. haftasında Futbol Kulübü, sahasında ligin yeni ekibi Karagümrük'ü ağırlıyor. Gaziantep FK, ligin ilk maçında Galatasaray'a kaybederken, Karagümrük ise Yeni Malatyaspor'u mağlup etti. Gaziantep FK - Karagümrük maçını sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 20.9.2020 19:05 Son Güncelleme: 20.9.2020 19:08 ABONE OL
Gaziantep FK - Karagümrük | CANLI

Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, sahasında ligin yeni ekibi Karagümrük'ü ağırlıyor. Gaziantep FK, ligin ilk maçında Galatasaray'a kaybederken, Karagümrük ise Yeni Malatyaspor'u mağlup etti. Gaziantep FK - Karagümrük maçını sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

GAZİANTEP FK - KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 19:00'da başlayan Gaziantep FK - Karagümrük maçı beIN Sports HD 2'den canlı yayınlanıyor.



GAZİANTEP FK - KARAGÜMRÜK MAÇININ HAKEMİ KİM?
Gaziantep FK - Fatih Karagümrük maçında Alper Ulusoy (Orta Hakem), Mustafa Emre Eyisoy (Yardımcı Hakem), Aleks Taşçıoğlu (Yardımcı Hakem), Direnç Tonusluoğlu (4. Hakem) olarak görev yapıyor.

GAZİANTEP FK - KARAGÜMRÜK MAÇI İLK 11'LERİ
Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Kana Biyik, Tosca, Dijobodji, Junior, Güray, Jefferson, Maxim, Andre, Kenan

Fatih Karagümrük: Aykut, Ramazan, Roco, Zukanovic, Alpaslan, Biglia, Sabo, Darri, Vato, Ndao, Sobiech

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Gaziantep FK - Karagümrük | CANLI
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