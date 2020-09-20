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ile Karagümrük yenişemedi! Gaziantep FK 2-2 Karagümrük | MAÇ SONUCU

'in 2. haftasında FK sahasında Karagümrük'ü ağırladı. 26. dakikada geriye düşen ev sahibi takım uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 1 puanla ayrıldı.

Giriş Tarihi: 20.9.2020 20:57 Son Güncelleme: 20.9.2020 21:04 ABONE OL
Gaziantep ile Karagümrük yenişemedi! Gaziantep FK 2-2 Karagümrük | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK sahasında Karagümrük'ü ağırladı. 26. dakikada geriye düşen ev sahibi takım uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 1 puanla ayrıldı.

Gaziantep FK'nın golleri 53. dakikada Kana-Biyik ve 59. dakikada Andre kaydetti. Deplasman ekibi Karagümrük'ün golleri ise 26. dakikada Zukanovic ve 90+5'de Mevlüt Erdinç'den geldi.

Geçtiğimiz hafta Galatasaray'a kaybeden Gaziantep FK, bu skorla ilk puanını aldı ve puanını 1 yaptı. Yeni Malatyaspor karşısında 3-0'lık net bir galibiyete imza atan Karagümrük ise 4 puana yükseldi.

Karagümrük, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Başakşehir'i ağırlayacak. Gaziantap FK ise Göztepe deplasmanında sahaya çıkacak.

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Gaziantep ile Karagümrük yenişemedi! Gaziantep FK 2-2 Karagümrük | MAÇ SONUCU
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