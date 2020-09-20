Marcao gidecek mi? Fatih Terim açıkladı!

Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Başakşehir'i deviren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ismi transfer söylentilerinde geçen Marcao hakkında açıklamalarda bulundu.



Maçın değerlendirmesini yapan Fatih Terim, "İyi başladık oyuna. İlk 35-40 dakika gayet iyiydi. Son 5 dakika üzerimize geldiler. İkinci yarıya önde başladık; ama skor olarak önde başladık. Oyun olarak önde başlayamadık. Orada rakibin iki santrfora, 4-4-2'ye dönmesi sonrasında bir bocalama oldu; ama oyuna müdahale etmem gerektiğini hissettim. O anda işler daha doğru gitmeye başladı. Sonunda burada 2-0 galibiyet le ayrılmak önemli bir şey. İyi oynadık. Oyuncularımı tek tek tebrik ederim. Keşke hepsini tek tek anlatabilsem; ama zaman yok. Hepsine bu oyun, bu özveri için teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaraylıların özlediği mücadeleci takımı yavaş yavaş oluşturduklarını müjdeleyen Terim, "Galatasarylıların takımlarını özlediğini biliyorum. Bu oyunu, keyif veren, zevk veren bu mücadeleyi, bu güzel oyun ile beraber görmek istediklerini biliyorum. İnşallah bir an evvel kavuşuruz. İnşallah onların gurur duyacakları bir takım yavaş yavaş meydana geliyor. Buradan onlara da özlemimizi ve sevgimizi de gönderiyorum. İyi oynadık, iyi mücadele ettik. Gol de yiyebilirdik; ama daha farklı golleri de bulabilirdik. Oyuncularımı bu özverilerinden, bu fedakarlıklarından dolayı bir daha kutluyorum. Çünkü, neredeyse 48 saat veya biraz üstü gelip, dışarıda böyle bir maç oynamak kolay değil." şeklinde konuştu.

TERİM'DEN MARCAO CEVABI

Marcao'nun Serie A ekibi Roma'ya gideceği söylentileri hakkında konuşan Terim, şu ifadeleri kullandı:

"Doğru bilgiler vermek hepimizin görevi. Eğer Galatasaray ekonomisine, gidişatına katkıda bulunacaksa fertlerin hiçbir önemi yok. Benim de mukavelemden, bonservisimden bir katkı olacaksa ben de giderim. Olaya bu şekilde bakmak lazım. Marcao cinsi transferleri yapıp veya o tarz oyuncuları yetiştirip bu tip rakamlara satmayı hedef edinmemiz lazım. İhtiyacı varsa Galatasaray'ın, başkanı var, yönetimi var. Bütün idari ve ekonomik işlerden onlar sorumludur. İsterlerse satarlar, isterlerse satmazlar. Bunu kulübün kendi insiyatifine bırakmak lazım. Marcao bugün Taylan'la beraber sahanın en iyilerinden biriydi. Herkes iyiydi ama o ikisini ayırmak lazım."



"İstenmek güzel bir şeydir. Muhakkak ki Marcao bizim için bu takım oyununda çok önemli. İnsanlığıyla, efendiliğiyle, futbolculuğuyla, her gün kat ettiği aşamayla, gelişimiyle bizi çok mutlu ediyor. Az bulunur oyunculardan bir tanesi. Bir gün bile oram, buram ağrıyor diye bahane bulmayan bir takım oyuncusu. Yeri geldiği zaman, kulübümüz, başkanımız, yönetimimiz böyle uygun görmüşse, böyle davranılır. Yenisini, bir başka buluruz. Var. Biz alışkınız. Geldiğimizden beri cezadayız zaten; ama Galatasaray forması giyen herkes her görevi yapacaktır. Bırakın isteyenlerimiz çok olsun. Çok oyuncularımız istensin. "

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