Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Samsunspor'a corona virüsü şoku! 1 futbolcunun testi pozitif çıktı

'a corona virüsü şoku! 1 futbolcunun testi pozitif çıktı

1. Lig ekibi 'a kötü haber geldi. temsilcisinde 1 oyuncunun corona virüsüne yakalandığı açıklandı. Ümraniyespor mücadelesi yapılan son testlerde pozitif çıkan ismin evinde tedavi altına alındığı duyuruldu.

İHA
Giriş Tarihi: 20.9.2020 16:17 Son Güncelleme: 20.9.2020 16:22 ABONE OL
Samsunspor'a corona virüsü şoku! 1 futbolcunun testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da 1 futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynayacak olan Ümraniyespor maçı öncesi dün yapılan tetkikler sonucunda Samsunspor'da 1 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı.

Samsunspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Futbolcumuzun sağlık durumu iyi olup, evinde izolasyon ve tedavi süreci başlamıştır" denildi.
Samsunspor ve Ümraniyesipor, pazartesi günü saat 19.00'da Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya gelecekler.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Müge Anlı'da Aleyna Çakır'ın ölümünün sır perdesi aralanıyor! Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin yeni tanıklar, şok iddialar geldi!
Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, yasaklar geri mi geliyor? 19-20 Eylül 2020 Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi mi?
Müge Anlı yanındayız! Sosyal medyadan destek mesajları yağdı…
MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 19 Eylül 2020 Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama
Son dakika: İstiklal Caddesi'nde genç kızı adım adım takip etti! 'Güven Timi'nin dikkati ile yakalandı! İşte o anlar...
SON DAKİKA HABERİ | Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybettiği iddiası yalanlandı! Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl?
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye golcü itirafı! "O ismi hayalinde görür"
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Instagram'da veliler ile buluşacak! Merakla beklenen yayının saati belli oldu
Son dakika! Corona virüs ile ilgili güzel gelişme! Mutasyona uğrama hızı düştü...
MasterChef'te dün akşam eleme adayları belli oldu! 19 Eylül 2020 MasterChef eleme adayları kimler oldu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsunspor'a corona virüsü şoku! 1 futbolcunun testi pozitif çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA