Son dakika: Cengiz Ünder Leicester City'de

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, milli futbolcu Cengiz Ünder'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Leicester City uzun süredir gündemindeki Cengiz Ünder transferinde mutlu sona ulaştı. Premier Lig ekibi milli futbolcunun transferini duyurdu.
Leicester City'den yapılan açıklamada, Cengiz Ünder'in kiralık olarak Roma'dan 1 yıl transfer edildiği belirtildi. Cengiz Ünder, Altınordu ve A Milli Takım'dan arkadaşı Çağlar Söyüncü ile yeniden buluştu. İkili Leicester City'de birlikte forma giyecek.
23 yaşındaki Cengiz, Roma'da çıktığı 88 maçta 17 gol atıp 12 asist yaptı.